ياسمين عبد العزيز تعود لمتابعة "إنستغرام" العوضي.. هل انتهى الخلاف؟

عادت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز، لمتابعة زوجها ومواطنها الفنان أحمد العوضي، عبر موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“.

واعتبر ذلك مؤشرا على أن الخلاف الذي نشب بينهما وتصدرا به محركات البحث مؤخرا قد انتهى.

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وكانت عبد العزيز، ألغت متابعة العوضي، على الموقع الشهير يوم الأحد ما أثار التكهنات حول انفصالهما.

وأثارت الخطوة، التي قامت بها ”ياسمين“ بإعادة متابعة زوجها اهتمام مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأنهما يحظيان بجماهيرية واسعة.

وكان أحمد العوضي، قد علق على أنباء انفصاله عن ”ياسمين“، مشيرا إلى أنه ”مهما حدث ستظل حب حياته“.

ونشر صورة تجمعهما عبر حسابه الشخصي على ”إنستغرام“ وعلق عليها قائلا: ”مهما حصل بنا هتفضلي إنتي كل حاجة وكل حياتي، بحبك“، مما يشير إلى أنه بالفعل هناك خلاف بينهما.

وبرر العوضي في منشور عبر صفحته على ”فيسبوك“، ما أقدمت عليه زوجته، بأنه ”تصرف عفوي نتيجة خلاف عادي“، مؤكدا أنه ”لا يرغب بالرد على أي خلافات عادية تحدث بين أي زوجين“.

ووجه كذلك رسالة إليها بالقول، إن ”الحب الذي يجمعهما أكبر من أي خلاف أو كلام فاضي“.

وكان جمهور الفنانة ياسمين عبد العزيز تفاجأ بقيامها، بإلغاء متابعة زوجها الذي دائما ما تتغنى بحبه سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو بالبرامج التلفزيونية التي تظهر بها.

وكان العوضي، رافقها إلى سويسرا في رحلتها العلاجية، إذ أعلن عنها بطريقة غير مباشرة من خلال نشره لصورة تجمع بينه وبين صديق لبناني يعيش في سويسرا، شكره خلالها على حسن استضافته.

وكانت ياسمين عبدالعزيز، أجرت عملية لاستئصال ورم ليفي في الرحم، وأصيبت بتلوث في الدم أثناء الجراحة، وتسببت مضاعفات تلوث الدم في نقلها إلى العناية المركزة بمستشفى السلام الدولي، حيث دخلت في غيبوبة.

وفي الـ28 من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، نشرت الإعلامية المصرية منى الشاذلي فيديو عبر حسابها الشخصي على ”إنستغرام“ لأول ظهور إعلامي لمواطنتها الفنانة ياسمين عبدالعزيز عقب أزمتها الصحية.

وظهرت ”عبدالعزيز“ في برومو الحلقة الذي نشرته منى الشاذلي، وهي تتحدث عن بعض تفاصيل أزمتها الصحية، باكية في بعض لقطات الفيديو، بعدما قالت إنها تلقت رسالة خلال تواجدها على سرير الشفاء مفادها أن ”قبرها يتم تجهيزه“، في دلالة على تأزم وضعها الصحي حينذاك.