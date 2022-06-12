إصابة الفنان رشوان توفيق بكسر في قدمه

أعلنت هبة رشوان توفيق عن إصابة والدها الفنان المصري رشوان توفيق بشرخ في القدم، ونقله إلى المستشفى.

وكتبت ابنة رشوان توفيق منشورا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قالت فيه إن ”الحاج رشوان وقع وحدث شرخ في قدمه.. بعد ماجبسها أخدت الصورة للذكرى مع ابن عمي دكتور محمد شهاب الدين جراح التجميل والدكتور وليد عبدالرحمن دكتور العظام اللي جبس له قدمه“.

وأضافت ”المهم النجم نجم برضه لازم الصورة حتى ولو في الجبس 30 يوما.. ربنا يشفيك حبيبي وتقوم بالسلامة“.

وكانت محكمة جنوب القاهرة، قد رفضت في نهاية مارس/ آذار الماضي، الدعوى التي أقامتها آية ابنة الفنان المصري رشوان توفيق ضد والدها، والتي طالبت فيها ببطلان عقد بيع فيلا لابنته الثانية الإعلامية هبة رشوان، من خلال التوكيل الصادر منها دون علمها.

وقررت المحكمة إلزام آية رشوان بمصروفات المحكمة والمحاماة، ليغلق الباب أمام قضية خلافها مع والدها، التي شغلت الرأي العام في مصر على مدى الشهور الماضية.

وأقامت آية رشوان، دعوى قضائية ضد والدها تطالب فيها بإلغاء عقد بيع فيلا في مدينة السادس من أكتوبر غرب العاصمة المصرية القاهرة، يمتلكها والدها بقيمة 5 ملايين جنيه مصري، إلى شقيقتها هبة رشوان.

الجدير بالذكر، أن هذه هي المرة الثالثة التي تقيم فيها آية رشوان دعوى قضائية ضد والدها، الأولى تطالب بإلغاء توكيلين صادرين منها له وقضت المحكمة برفضها وإلزامها بدفع مبلع 893 ألف جنيه، أما الثانية طالبت ببطلان عقد قسمة “شاليهات” مورثة عن والدتها في مدينة ”رأس سدر“، في محافظة جنوب سيناء، وتم رفضها.

وكان الفنان رشوان توفيق قد كشف عن أزمته مع ابنته خلال الأشهر الماضية في لقاء متلفز، قال فيه إنه يعيش حاليا مأساة كبرى لا تقل في تأثيرها عن وفاة ابنه الوحيد توفيق، بعدما رفع زوج ابنته وحفيده قضايا ضده، بعد التأثير على ابنته الصغرى لتصل الأمور إلى ما لم يكن يرغب به، على حد تعبيره.

وأكد الفنان رشوان توفيق أنه عاش حياته كلها من أجل ابنه الراحل توفيق وابنتيه هبة وآية ولزوجته الراحلة.

ورشوان توفيق ممثل مصري مواليد فبراير/ شباط 1933 برز في العديد من الأدوار، خاصة في التلفزيون والمسرح.

تخرج رشوان توفيق في معهد الفنون المسرحية والتحق للعمل بالتلفزيون منذ إنشائه حيث عمل مدير استديو ثم مساعدا للمخرج كمال أبو العلا في برنامج ”من الجاني؟“.