هند القحطاني تشتكي من مضاعفات بعد إجراء عمليتي تجميل

كشفت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية هند القحطاني عن حدوث مضاعفات لها بعد إجراء عمليتي تجميل، مشيرة إلى أنها مريضة ولا تستطيع النوم.

وكانت هند القحطاني قد خضعت مؤخرا لعملية زراعة شعر في مقدمة الجبهة، لتتبعها بعملية تجميل بالأنف حدث لها مضاعفات بسببها.

وخرجت هند القحطاني في فيديو عبر حسابها الشخصي على سناب شات، وهناك ضمادات طبية على أنفها، وأشارت إلى أنها مريضة ولا تستطيع النوم قائلة: ”تعبانة.. آخذ حبتين منوم ولا أنام“.

وكتبت هند عدة تدوينات عبر حسابها على سناب شات قالت فيها: ”والله ثم والله إني تعبانة، أحس إني أتعب أكثر من غيري، حظي شين في العمليات (ألا يباع الحظ فأشتريه).

وعن سبب إجراء العملية قالت: ”قلت بيني وبين نفسي ياهنودة دام انك سويتي زراعة وما راح تطلعين لجمهورك إلا بعد فترة، يالا سوي شي تاني كنت أتمناه من زمان“.

وأضافت: ”أبشركم أن شعر جبهتي وحواجبي اللي سويته طاح، ما عاد منه إلا شعيرات“.

وغالبا ما تثير أخبار مشاهير التواصل الاجتماعي في السعودية تفاعلا واسعا على منصات التواصل.

وقبل نحو شهر، أثار الإعلامي السعودي عبدالله سري عاصفة انتقادات بعد مطالبته بمنح مواطنته مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي هند القحطاني لقب ”الأم المثالية“، بسبب تربيتها ”الراقية“ لأبنائها، على حد قوله.

وتداولت حسابات مهتمة بأخبار المشاهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات الإعلامي السعودي، ما عرضه لانتقاد الجمهور، لأن هند القحطاني دائمًا ما تثير الجدل بتصوير بناتها بملابس توصف بـ ”الجريئة“.