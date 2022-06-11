ريهام حجاج تكشف حقيقة سخريتها من ياسمين عبد العزيز

كشفت الفنانة المصرية ريهام حجاج حقيقة الأخبار التي تم تداولها مؤخرا عن سخريتها من مواطنتها الفنانة ياسمين عبد العزيز بسبب أزمة الأخيرة مع زوجها الفنان أحمد العوضي التي تصدرت التريند خلال الساعات الماضية.

وكانت مواقع محلية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي قد نشرت تصريحات منسوبة لريهام حجاج تسخر خلالها من ياسمين عبد العزيز.

ونشرت ريهام حجاج مقطعا صوتيا مدمجا بمجموعة من صور التصريحات والأخبار التي نسبت لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“ قالت فيه: “ أنا أول مرة أطلع أتكلم في الموضوع دا تحديدًا، بس أنا قررت إني مش هسكت، أنا منزلة 15 خبر، نازل في 15 صفحة، دي حملة مدفوعة الأجر، فيها كلام متقال على لساني، وأنا لا أعرف عنه أي حاجة، نزل كله في توقيت واحد وعلى صفحات كتيرة“.

وأضافت :“أنا مش عارفة إيه سبب أنه يتجاب سيرتنا في مشاكل احنا مالناش دعوة بيها، زي ما بيحصل بقاله 4 سنين، المرة دي الموضع زاد، وأنا أصلا ما عنديش أكونت على تويتر، الكلام دا متقالش، ومعنى إنه ينزل في أكونتات كتيرة في وقت واحد أكيد دا مش صدفة“.

وتصدرت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز خلال الأيام الأخيرة محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب إلغائها متابعة زوجها الفنان أحمد العوضي من على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، ما أثار التكهنات حول انفصالهما.

وعلق الفنان المصري أحمد العوضي لأول مرة على أنباء انفصاله عن ياسمين عبد العزيز، مشيرا إلى أنه مهما حدث ستظل حب حياته، على حد قوله.

ونشر العوضي صورة تجمع بينه وبين ياسمين عبد العزيز عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“ وعلق عليها قائلا: ”مهما حصل بنا هتفضلي إنتي كل حاجة وكل حياتي.. بحبك“، مما يشير إلى أنه بالفعل هناك خلاف بينهما.

وبرر العوضي في منشور على فيسبوك، ما أقدمت عليه زوجته، بأنه تصرف عفوي نتيجة خلاف عادي، مؤكدا أنه لا يرغب بالرد على أي خلافات عادية تحدث بين أي زوجين.

ووجه العوضي رسالة إلى زوجته بالقول، إن الحب الذي يجمعهما أكبر من أي ”خلاف أو كلام فاضي“.