تعاني المرض نفسه.. بريطانية تصف فيديو جاستن بيبر بـ"المفجع"

قالت مريضة أصيبت بالفيروس الذي تسبب بحالة شلل الوجه التي يعاني منها نجم البوب الكندي جاستن بيبر، اليوم السبت، إنها حزينة لرؤية ما يمر به بيبر، لكنها فخورة بأنه يجعل الناس على دراية بالمرض.

وقالت نيكويا ريسكورلا لـ“رويترز“ في مقابلة بالفيديو من مرزايون جنوب غرب إنجلترا: ”شاهدت مقطع الفيديو الخاص به ولن أكذب. بكيت بحرقة. لم أفكر أبدا في أنني سأتعاطف مع شخص لم أكن أعرفه“.

وكشف بيبر، البالغ من العمر 28 عامًا، يوم الجمعة، عن تشخيص إصابته بفيروس أصاب نصف وجهه بالشلل وأجبره على إلغاء بعض حفلاته المقبلة. وقال في مقطع فيديو نُشر على موقع ”إنستغرام“ إنه أصيب بمتلازمة رامزي هانت التي أثرت على أعصاب أذنه ووجهه، ولم يعد قادرا على إغماض عينه اليمنى.

وقالت ريسكورلا إنها أصيبت بالمتلازمة قبل 20 شهرا في الوقت الذي تم فيه إدخال طفلها البالغ من العمر 11 أسبوعا إلى المستشفى مصابا بعدوى شديدة، وكان على جدها الذي كانت تعتني به الانتقال إلى إحدى دور الرعاية.

وقالت ريسكورلا، البالغة من العمر 28 عاما ولديها ثلاثة أطفال: ”أعتقد شخصيا أن الإجهاد كان عاملا كبيرا جدا“.

وأضافت: ”من دواعي السرور أنه ينشر الوعي، ولكن من المفجع أيضا أنه يمر بهذا المرض“.

وفي حديثها عن تأثير المرض على حياتها، قالت ريسكورلا إنها لم تعد قادرة على القيادة أو مغادرة المنزل بمفردها.

ومتلازمة رامزي هانت هي حالة عصبية يسببها فيروس ”الحماق النطاقي“، وهو ذات الفيروس الذي يسبب ”جدري الماء“ لدى الأطفال و“القوباء المنطقية“ لدى البالغين، وهو ما يُسبب مرضًا جلديًا.

ويمكن لفيروس ”الحماق النطاقي“ أن يبقى في جسم الشخص طوال حياته، حتى بعد فترة طويلة من تعافيه من ”جدري الماء“، ويستيقظ من جديد لتهيج والتهاب أعصاب الوجه.

وتُعرف المتلازمة رسميًا باسم ”الهربس النطاقي الأذني“، ويأتي الاسم الأكثر شيوعًا من طبيب الأعصاب جيمس رامزي هانت، الذي اكتشف المرض لأول مرة.

ويصيب المرض، وفق تقرير لصحيفة ”نيويورك تايمز“، الرجال والنساء على حد سواء، ويمكن أن يؤدي إلى شلل في جانب واحد من الوجه، وطفح جلدي مؤلم وبثور.

وأوضح التقرير أنه عادةً ما يكون ألم الأذن والوجه جزءًا من المتلازمة، وقد يعاني بعض المرضى من الدوار، منوهًا إلى أن هناك إمكانية الإصابة بمتلازمة رامزي هانت في كل عام لحوالي 5 إلى 10 أشخاص من بين كل 100 ألف شخص.