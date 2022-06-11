بعد ندمها على "ما تجرحنيش"... بهاء الدين محمد يهاجم شيرين عبدالوهاب ‬

هاجم الشاعر الغنائي المصري بهاء الدين محمد، الفنانة شيرين عبدالوهاب، بعد تصريحاتها الأخيرة بأنها نادمة على تقديم أغنية ”ما تجرحنيش“ التي قام بتأليف كلماتها.

وقال بهاء الدين محمد، إن شيرين ”شخصية تحارب نفسها بالتجاوز في حق مبدعين صنعوا نجوميتها“.

وأعرب في منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، عن ”استيائه“ من ذلك التصريح.

وأضاف أن ”الفنانة تجاوزت حدودها وهو ما دفعه للرد عليها برغم أنه غير معتاد الرد عبر مواقع التواصل“.

وتابع: ”أداء شيرين عبدالوهاب للأغنية من الأساس لم يعجبه“، موضحا أن ”المؤلف والملحن نصر محروس هو من عرضها عليه ووافق تقديرا له“.

وأكد الشاعر الغنائي، أن ”أغنية (ما تجرحنيش) التي غنتها شيرين وصرحت مؤخرا أنها ندمت عليها، من أهم أعماله ومن حقه الدفاع عنها نتاج تهور التي غنتها“.

وواصل ”بهاء الدين“ هجومه قائلا: ”لما حد يتجاوز حدوده لازم يقف مكانه ويعرف إنه مهما تعود يغلط لازم ييجى عند بعض الأسماء ويحاسب ويخلي باله خاصة لما حد في كل كارثة يدافع عنها“.

وأضاف: ”أول يوم دخلت شيرين عبدالوهاب مكتبي كانت مع الأستاذ نصر محروس اللى هو صاحب الفضل في تقديمها.. وبعد دقائق من اللقاء لقينا شيرين بتبكي وسألها نصر بتعيطي ليه ردت علشان أنا قاعدة مع الأستاذ بهاء !!!“.

وتابع: ”رشحتها تغني (كتير بنعشق) ولولا موافقة نصر احتراما للعشرة اللي بينّا ماكانتش هتغنيها لأنها كانت موقوفه من النقابة“.

وواصل منشوره: ”لما فوجئت بمدير أعمالها الرجل اللي أنا بحبه وبحترمه لقيته بيكلمني نيابة عنها ويقولي سمعنى الجديد وده طبعا خطأ لأن اللي بيغنى مهما كان اسمه مش المفروض يغلط غلطه زى دي !!! لأن المشهد ده مش لايق على المشهد الأول“.

واختتم بهاء الدين محمد، قائلا: ”عشان أكتب الكلام ده يبقى شيرين غلطانة كالعادة، بس كان لازم أقولها ماتعمليش كده تاني، وأنت بتكبري بس مش هتعدي حدود حجم بعض الأسماء ولا أعمالهم“.

وكانت ”شيرين“، قد ردت في صورة نشرتها عبر حسابها الشخصي على ”إنستغرام“، على سؤال أحد المتابعين حول أغنية قدمتها وندمت عليها بالقول إنها ”أغنية ما تجرحنيش“، وهي التي كتبها الشاعر بهاء الدين محمد.