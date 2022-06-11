لإساءتها إلى السعودية.. محمد الشعيبي يهاجم "جوجو الزلم" ويعلن مقاضاتها

شن الفنان السعودي، المقيم في دولة الكويت، محمد الشعيبي، هجوما على مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي الكويتية المعروفة بـ“جوجو الزلم“، بعد سخريتها من السعوديين، بسبب تعليق متابعة.



وسخر الشعيبي من ”جوجو الزلم“ عبر حسابه في ”سناب شات“، ووصفها بأنها كـ“الخنزير البري“، الذي يرتدي حلقا واحدا، وذلك إشارة إلى ردها على المتابعة التي سألتها عن سبب ارتدائها حلقا واحدا.

كما نشر الفنان السعودي منشورا عبر حسابه، ملمحا إلى مقاضاة ”جوجو الزلم“ مع آخرين، إذ علق بالقول إن ”هناك العديد من المحامين والمحاميات الكويتيين، الذين يعشقون السعودية، وتسيؤهم الإساءة إليها“.

وأضاف: ”شوفو القضايا من كل اتجاه“، ناعتا ”جوجو الزلم“ بـ“المشردة“.

وأعلن عن رفعه قضية ضد ”جوجو الزلم“، مؤكدا أنه ”لا يرضى الإساءة لبنات بلده“، وأنه ”تواصل مع محاميه واتفق معه على رفع قضية على المشهورة الكويتيه“.

وتابع أنه ”سيقوم بتقديم شكوى لأمن الدولة كذلك“.

وتعهد لمتابعيه بأنهم ”سيسمعون أخبارا تسرهم“، معلقا: ”اللي ما رباه الزمان، بربونه عيال سلمان“.

كما استمر الشعيبي بمهاجمته لـ“جوجو الزلم“، حيث نشر بشكل ساخر صورتين أحدهما للشخصية الكرتونية الشهيرة ”شريك“، والأخرى لشخصية الأطفال ”نعمان“، وقارنهما بالمشهورة الكويتية.

وكانت ”جوجو الزلم“ قد هاجمت عبر حسابها في ”سناب شات“ إحدى متابعاتها، التي سخرت من ارتدائها حلقا واحدا في أذنيها دون الأخرى.

وكتبت المتابعة في تعليقها: ”حبيبتي شكلك ناسية تلبسين حلقك الثاني، شكله الاختبار طير عقلك“.

واستنكرت المشهورة الكويتية، تعليق المتابعة السعودية فيمىا يبدو، إذ انتقدتها بالقول: ”إنتي خبلة صاحية مخبلة مينونة؟“، لتهاجم بعدها السعوديين، لافتة إلى ”أنهم لم يتركوا شيئا إلا وفعلوه، إلا موضة الحلق الواحد لم تصلهم“.

وعلقت في الفيديو الذي بثته عبر حسابها: ”وانتم بعد تهجون عالدنيا مخترعين بعد ما وصلتلكم الحركة هاذي (قمتوا فسختوا) سراويلكم في الشوارع كل شي وصلكم كل شي (عرفتوا تسووه) لا ومخترعين تسووه بزود ما تدرون كل شي بحدود إلا هاذي ما وصلتلكم للحين سبحان الله، سبحان من روض القرود“.

وشن سعوديون حملة على ”جوجو الزلم“ عبر موقع التواصل ”تويتر“، حيث أطلقوا هاشتاغ #جوجو_الزلم_تهاجم_السعوديين، معبرين عن استنكارهم من إساءتها لهم.