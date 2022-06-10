ياسمين الخطيب تكشف عن محاولتها الانتحار

أعلنت الإعلامية المصرية ياسمين الخطيب عن محاولتها الانتحار من خلال تناول كمية كبيرة من حبوب الأمراض النفسية لمرورها بظروف نفسية سيئة، واصفة الحياة بـ البغيضة والقاسية.

وقالت ياسمين الخطيب خلال منشور كتبته عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“: ”بالأمس حاولت الانتحار بتناول جرعات كبيرة من حبوب الزانكس والتربتيزول، الذي أتناوله بانتظام بناء على تعليمات طبيبي النفسي، لم تفلح المحاولة للأسف فأُعدت غصباً إلى هذه الحياة البغيضة، القاسية، الظالم أهلها“.

وأضافت ياسمين الخطيب: ”لا أعاني من صدمة عاطفية، أو ما شابه، لكني سأعترف بكل شجاعة إني أعاني من الـ BPD.. على مدار حياتي لم يستطع أحد أن يستوعب حالتي أو يدعمني، أنا شديدة الحساسية، متقلبة المزاج، لا أثق بأحد، ولدي مخاوف كبرى من الهجر، كل الذين أدركوا حالتي استغلوا ضعفي بلا رحمة، لم تعد لدي أي طاقة للمقاومة، أتمنى الخلاص“.

وكانت ياسمين الخطيب قد تعرضت في أغسطس الماضي لهجوم عنيف من الفنان وائل عبد العزيز ردًا على انتقادها واتهامها له بأنه يستغل مرض شقيقته النجمة ياسمين عبدالعزيز من أجل الظهور.

وعبّر وائل، عن غضبه الشديد من ياسمين الخطيب، التي اتهمها بأنها اكتسبت شهرتها من ارتدائها الفساتين الحمراء، قائلًا: ”ياسمين مين وخطيب ايه.. أنا أول مره أسمع عنها وكل اللي أعرفه بتلبس فساتين حمرا وكده لكن بتعمل ايه والله العظيم ولا أعرف“.

وأكد الفنان المصري في منشور عبر ”فيسبوك“ أنه ”ليس كل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي على لسانه بشأن شقيقته ياسمين عبد العزيز حقيقيا“، مضيفًا أن ”الخطيب معزوره زي ناس كتير عشان 99% من أخبار السوشيال ميديا مفبركة ومش كلام مننا“.

ووجه وائل رسالة إلى الإعلامية، طالبها خلالها بالاهتمام بشؤونها الخاصة وعدم التدخل في حياة الآخرين.

وقال: ”وبعدين اقعدي في حتة ناشفة مش ناقصاكي هي الله يكرمك الواحد فيه الي مكفيه.. هو كل من هب ودب ولا ايه ”، مختتمًا رسالته لها قائلًا: ”مره حربوقه ومره منكوشه يلا ماهي ظاطت.. عالم فشله“.