نيرمين محسن ترد على جدل خلعها الحجاب

ردت الفنانة السعودية نيرمين محسن، على جدل خطوتها المفاجئة التي أقدمت عليها قبل أيام بخلعها الحجاب بعد مرور أقل من عام على ارتدائه.

واستنكرت نيرمين محسن، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على تطبيق ”سناب شات“ المنتقدين لقرارها بخلع الحجاب والذين اتهموها بأن هدفها من ارتدائه من قبل، ثم خلعه هو التريند وزيادة المتابعين والشهرة.

وأعربت الفنانة السعودية، عن انزعاجها من هذا الاتهام، مطالبة المنتقدين بعدم التفتيش عن النوايا وإلقاء التهم دون مبرر، لتتناقل الحسابات والصفحات المعنية بأخبار المشاهير مقطع الفيديو على نطاق واسع.

وقالت محسن إنها مرت بظروف – لم تكشف تفاصيلها – أجبرتها على خلع الحجاب، مشيرة إلى أنها لم تخلع الحجاب عن أخلاقها أو مبادئها أو مشاعرها أو شخصيتها ”فقط شالت الحجاب عن شعرها“، بحسب تعبيرها.

وأضافت موجهة رسالة لمنتقديها ”أنتم ما تعرفون ظروفي فأكرموني وتعاملوا معي بحسن نية ولا تتدخلوا في نيتي مع ربنا“.

وأكدت الفنانة السعودية، أنها عندما ارتدت الحجاب كانت نيتها أن يكون الحجاب أبديا، مضيفة: “ربنا عالم بحالي ونيتي ولكن أنا بنت مسلمة أحب ربي وديني وافتخر برسولي الكريم – عليه الصلاة والسلام“.

وكانت نيرمين محسن فاجأت متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بخلع الحجاب قبل نحو أسبوع، بعدما ظهرت في مقطع فيديو وهي تخلع الحجاب، من دون أي مقدمات، الأمر الذي أثار حالة من الجدل على مواقع التواصل، وتعرضت للانتقاد والهجوم من قبل متابعين اتهموها بالبحث عن زيادة المتابعين والشهرة.

يشار إلى أن الفنانة السعودية أعلنت ارتداءها الحجاب لأول مرة في 21 آب/ أغسطس 2021، موضحة أن سبب اختفائها وابتعادها عن الأضواء هو انشغالها مؤخرًا بالتفكير باتخاذ هذا القرار.

وأكدت محسن في فيديو من داخل المسجد النبوي نشرته عبر صفحتها على تطبيق ”سناب شات“ أنها ”كانت حريصة على أن تتخذ هذا القرار المهم بحياتها بعيدًا عن كل البشر“.

وشددت على أنه ”لم يشاركها أي شخص في اتخاذ قرار ارتداء الحجاب، والوحيدة التي أخبرتها أنها قررت ارتداءه بشكل نهائي كانت والدتها“.

وقالت الفنانة السعودية الشابة في الفيديو: ”قبل أن أرجع إلى الرياض أُحب أن أقول لكم من مسجد رسول الله إنني قررت أن أتحجّب.. الله يجعله خيرًا لي في الدنيا والآخرة.. الله يغفر لنا ما مضى، ويتقبل منا كل الأعمال الحسنة في الماضي والحاضر“.

ونيرمين محسن الزهراني فنانة سعودية من مواليد 18 آذار/ مارس عام 1993، واشتهرت عندما شاركت في البرنامج الكوميدي ”واي فاي“، العام 2012، ولها العديد من المسلسلات والبرامج.

ومن أهم أعمالها أيضًا مسلسل ”العاصوف“ من بطولة الممثل ناصر القصبي، وإخراج المثنى صبح.