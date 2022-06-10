مطلق السلطان يدافع عن "رهف ومروج" بعد جدل رحلة المالديف

دافع مشهور مواقع التواصل الاجتماعي السعودي مطلق السلطان، عن مواطنتيه رهف القحطاني ومروج الرحيلي.

جاء ذلك عقب إثارة المشهورتين، جدلا خلال فترة تواجدهما في المالديف وتغريمهما بالسعودية بتهمة الإساءة عبر مواقع التواصل.

واستنكر السلطان في فيديو بثه عبر حسابه على ”سناب شات“، الانتقادات التي طالت القحطاني والرحيلي.

وأكد أنه تابع حساباتهما في ”سناب شات“ خلال فترة تواجدهما في المالديف، خاصة وأنه من متابعي مروج الرحيلي، ”إلا أنه لم يجد شيئا غير اعتيادي في كل ما نشرتاه“.

واعتبر أنهما ”كانتا في توثيق رحلتهما كأي فتاتين سعيدتين بالسفر وتقومان فقط بترويج الإعلانات“.

وهاجم المشهور السعودي، مشهورة لم يسمها، لكنه أشار إلى أنها من قبيلة رهف، ما يثير الشكوك بأنها شادن القحطاني، التي سبق وهاجمت مواطنتيها بدعوى إساءتهما للمملكة خلال زيارتهما المالديف.

وأشار إلى أن ”المشهورة المعنية كتبت تعليقا ضد رهف ومروج بينما في الواقع هي تختلف عما تدعيه“.

وعلق في الفيديو مهاجما المشهورة المعنية: ”هاي الإنسانة قلت كيف تقلب على مروج ورهف وهي تنتمي لقبيلة رهف“.

وتابع: ”كانت قدام عيني واقفة تنتظر مروج تخلص تصوير مع الناس عشان تعطيها وجه وتصور معاها يوم عطتها وجه كانت تصارخ ما كانت مصدقة أن مروج عطتها وجه وصورتها هذا قدام عيني اللي شفتها“.

وكانت شادن القحطاني قد هاجمت مواطنتيها رهف ومروج، واصفة إياهما بأنهما ”مسخرة السعودية“.

وانتقدت عبر حسابها في ”سناب شات“ حينها، تصرف مواطنتيها المشهورتين في المالديف، بدعوى أنهما جاهرتا بالشرب والرقص، واصفة تربيتهما بـ“الزبالة“.

وطالبت آنذاك، رهف ومروج، بالحفاظ على صورة السعوديين بالخارج، في حين طالبت الجهات المعنية بمحاسبتهما، مشددة على أنها ”لا تتشرف بأمثالهما“.

وردت كل من المشهورتين على شادن القحطاني، بطريقة غير مباشرة، إذ أكدت مروج خلال ظهورها مع رهف في مقطع فيديو أنه ”من الأفضل تجاهل أمثال شادن“، دون أن تقوما بتسميتها.

وكانت هيئة الإعلام المرئي والمسموع في السعودية، غرمت المشهورتين ”رهف ومروج“ بعد عودتهما من المالديف، مبلغا وقدره 400 ألف ريال.

وأثارت المشهورتان جدلا واسعا على مواقع التواصل، بسبب تصويرهما يومياتهما في المالديف بطريقة وصفها سعوديون بأنها ”مسيئة“.