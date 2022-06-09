نجمة البوب بريتني سبيرز تتزوج من صديقها سام أصغري

قال مصدر مقرب من مغنية البوب بريتني سبيرز وصديقها سام أصغري إنهما سيتزوجان اليوم الخميس، بعد علاقة مستمرة منذ ما يقرب من ست سنوات، وفقا لرويترز.

وكان الزوجان قد أعلنا خطبتهما عبر تطبيق إنستجرام في سبتمبر/ أيلول 2021، لكنهما لم يفصحا عن موعد الزفاف.

وبعد ذلك بشهرين، تخلصت المغنية من الوصاية القانونية التي سيطرت على حياتها الشخصية وأمورها المالية لمدة 13 عاما. وقالت، أثناء إجراءات المحكمة، إنها تتوق للزواج وتكوين أسرة جديدة دون أي قيود.

وأعلنت سبيرز في أبريل/ نيسان أنها هي وأصغري ينتظران مولودا، لكن بعد شهر، قالت المغنية إنها تعرضت للإجهاض.

وأعلنت نجمة البوب الأمريكية بريتني سبيرز، التي كشفت عن حملها الشهر الماضي في رسالة نشرتها في 15 مايو /أيار الماضي، على إنستغرام مع شريك حياتها سام أصغري عن فقدان جنينها بسبب حالة إجهاض تلقائي.

وكتبت المغنية البالغة 40 عاما، وهي أم لطفلين، وشريك حياتها البالغ 28 عاما: ”ببالغ الحزن نعلن أننا فقدنا طفلنا المعجزة أثناء الحمل“.

وأصغري (28 عاما) إيراني المولد، وهو مدرب شخصي وممثل ظهر في مسلسل ”بلاك مانداي“ أو (الاثنين الأسود).

وأتى الخبر بعد خمسة أشهر من إنهاء القضاء الأمريكي في لوس أنجلوس (غرب) وصاية والد بريتني، جيمي سبيرز، عليها.

وفرضت الوصاية على نجمة البوب الأمريكية بريتني سبيرز العام 2008 بسبب اضطرابات نفسية تعرضت لها النجمة التي وصفت طريقة ممارسة والدها لهذه الوصاية بأنها ”مؤذية“، ما تجلى خصوصا من خلال إعلانها أنه منعها من إزالة لولب لمنع الحمل رغم رغبتها في إنجاب المزيد من الأطفال.

وقالت بريتني سبيرز في وقت سابق إنها تلوم والدتها على الوصاية التي سيطرت على حياتها لمدة 13 عاما.

وكان والد النجمة جيمي هو الشخص الذي أوكل إليه هذا قانونيا، كان يعني أن نجمة البوب ليس لها رأي في إدارة شؤونها الشخصية والمالية.

وتزوجت سبيرز (40 عاما) مرتين من قبل. كان زوجها الأول صديق طفولتها جيسون ألين ألكسندر، وتزوجته في لاس فيجاس عام 2004، لكن تم إبطال هذا الزواج بعد أيام قليلة.

وفي العام نفسه، تزوجت من الراقص كيفن فيدرلاين وأنجبت منه طفلين، وانتهى هذا الزواج بالطلاق في عام 2007.