عُمان.. استدعاء المشهور بدر هديب بعد مقطع "خادش للحياء"

استدعت الجهات الأمنية في سلطنة عُمان أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد حديثه في مقطع فيديو بـ“ألفاظ خادشة للحياء“.

وأوضحت شرطة عُمان السلطانية، عبر حسابها في موقع التواصل ”تويتر“: ”الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي تستوقف مواطنا بتهمة مخالفة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وذلك بعد قيامه بنشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه وهو يتلفظ بحديث يخدش الحياء العام ويقلل من هيبة المجتمع العماني الأصيل، وتستكمل بحقه الإجراءات القانونية“.

الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي تستوقف مواطنا بتهمة مخالفة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وذلك بعد قيامه بنشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه وهو يتلفظ بحديث يخدش الحياء العام ويقلل من هيبة المجتمع العماني الأصيل، و تستكمل بحقه الإجراءات القانونية — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) June 8, 2022

وفيما لم تكشف الشرطة عن هوية المواطن، فإن المشهور بدر هديب واجه انتقادات واسعة بعد مقطع فيديو تلفظ فيه بـ“ألفاظ خادشة“ خلال حديثه عن زواج القاصرات، تزامنا مع مطالبات من قبل عمانيين بمعاقبته وفق القانون على محتواه.

وجاء حديث بدر هديب عن زواج القاصرات، في محاولة منه للرد على إساءات السياسي الهندي ناريندرا مودي بشأن زواج الرسول عليه السلام من السيدة عائشة.

وحاول المشهور العماني تبرير موقفه أمام الهجمة ضده، بإنكار محتوى حديثه واختصاره بتلفظه بكلمة ”ريوس“، إذ خرج في مقطع فيديو آخر عبر حسابه ليسخر من محاسبته قانونيا بسبب كلمة ”ريوس“، مؤكدا أن ”القانون إذا حاسبه بسبب كلمة (ريوس) فهو قانون هزيل“.

وعلق قائلا: ”كلمة الريوس الحين هاذي صارت خدش حياء، وصار ليها مادة قانونية، طيب عطني مادة قانونية اللي تثبت إن كلمة ريوس هاذي فيها خدش حياء، أو مادة قانونية تلزم الإنسان إنه يتأدب (..) يلا عطني هات ماعندك، يعني إن كان كلمة الريوس يعاقب عليها المواطن، فهذا حقيقة قانون هزيل، إذا تمت محاسبة إنسان قال كلمة ريوس، هذا اسمه قانون هزيل“.

وانتقد متابعون محاولة بدر هديب التملص من الفيديو الخادش، إذ علق إبراهيم الجهضمي عبر هاشتاغ #معاقبة_بدر_هديب يطالب بمحاسبة بدر هديب في موقع ”تويتر“: ”إن شاء الله الادعاء العام سيجد لك المادة القانونية … لا تستعجل“.

وقال ”بن سنجور“: ”من الاخر.. اتمنى انا شخصياً اعلان رسمي حول المتحدث: بدر هديب بالقبض عليه ومحاكمته على كلامه السيئ المنحط كلمات تعتبر اهانة للرجل والمرأة العُمانية ويمس الحق العام ورأيه“.

وخرج بدر هديب لاحقا في مقطع فيديو بثه عبر حسابه في ”سناب شات“، ليؤكد قيام الجهات الأمنية باستدعائه، حيث علق قائلا: ”تم استدعائي.. كبدي والله كبدي.. ودعواتكم“.