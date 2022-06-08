حسام جنيد باكيا: فقدت الأمل بالعودة إلى إمارات رزق

أجهش الفنان السوري حسام جنيد بالبكاء أثناء حديثه عن أبنائه في أحد البرامج التلفزيونية، مشيرا إلى أنه فقد الأمل بالعودة إلى طليقته الفنانة إمارات رزق.

وكان جنيد أعلن انفصاله عن زوجته ومواطنته الفنانة إمارات رزق، وذلك بعد فترة من تداول أخبار حول طلاقهما، وقال في برنامج ”إنسان“، الذي يقدمه عطية عوض على قناة ”يلا تريند“، إنه ”كان لديه أمل في العودة إلى زوجته إمارات رزق بسبب الحب الكبير الذي بينهما، إلا أن إمارات رفضت مما جعله يفقد الأمل في العودة إليها“.

ورفض الإفصاح عن أسباب وتفاصيل الخلاف الذي وقع بينهما وأدى إلى الطلاق، موضحا أن هذه أمور حساسة وأسرار بيوت ولا يجوز الإفصاح عنها، ودخل في نوبة بكاء حينما تحدث عن أبنائه، منوها إلى أنه يشعر بالضعف والعجز أمام أبنائه الذين يقيمون مع والدتهم، متمنيا لهم التوفيق والسعادة وأن تقوم والدتهم بحسن تربيتهم.

وكشف أنه قام بإزالة الوشم الذي كان على يديه ويحمل اسم إمارات، موضحا أنه كان قد حفره وفاء للحب الذي بينهما، ولفت إلى أنه لن يفكر في الزواج مرة أخرى حتى تصبح ابنته شابة، وحينها من الممكن أن يفكر بالزواج.

وأعلن جنيد، في مارس الماضي، انفصاله عن زوجته الفنانة السورية إمارات رزق، ونشر جانبا من محادثة عبر تطبيق ”واتساب“ جرت بين طليقته وأحد الصحفيين، على ما يبدو، كشفت فيها عن طلاقها، ونشر الجزء المأخوذ من المحادثة على حسابه في ”إنستغرام“، وخلال المحادثة يسأل الصحفي الفنانة السورية عن تداول أخبار حول انفصالها عن زوجها، لتؤكد أنها بالفعل انفصلت عن زوجها من شهر ونصف الشهر، لكنهما لم يعلنا الخبر، وعلق على خبر الانفصال قائلا: ”قدر الله وما شاء فعل.. الله يقدملك اللي فيه الخير“.

جدير بالذكر أن هذه لم تكن المرة الأولى التي يتم الإعلان عن انفصال جنيد ورزق، حيث شاع خبر انفصالهما من قبل في سبتمبر 2019، بعد خلافات وقعت بينهما.