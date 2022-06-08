فوز العتيبي تحسم الانفصال عن أحمد الموسى: بقي أن يدفع لي 500 ألف

أغلقت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية فوز العتيبي الباب أمام العودة إلى زوجها أحمد الموسى، وذلك بعد محاولات منه للعودة إليها، مشيرة إلى أنها في طريق الانفصال الرسمي.

وكان أحمد الموسى أعلن في فيديو عبر حسابه الشخصي على سناب شات رغبته في عدم تطليق فوز العتيبي.

وردت فوز العتيبي منذ قليل على سؤال طرحه أحد متابعيها عبر موقع التواصل الاجتماعي ”سناب شات“ حول عودتها لـ أحمد الموسى قال فيه: ”ياخي علامات الحزن في أحمد واضحة عليه.. كثير أحس ضحكاته في سناباته كلها مجبور عليها.. ارجعي له صدق هو يحبك وهذا واضح عليه ابن السلطنة“.

وردت فوز العتيبي عليه قائلة: ”يؤسفني أقولك إني في طريق الانفصال رسميا، واطلب منكم ما عاد تتوسطون له، كل اللي باقي بيننا يدفعلي مستحقاتي المالية 500 ألف وكل واحد في طريقه.

وكان أحمد الموسى أعلن رغبته في عدم تطليق فوز العتيبي والعودة إليها، نافيا أن يكون السبب في ذلك هو خوفه من مؤخر الصداق الذي يبلغ 500 ألف ريال، وفي الوقت ذاته أكد أنه في حال تمسكها بالطلاق لن يمانع.

وفي أول تعليق لها نشرت فوز العتيبي فيديو عبر سناب شات، تظهر خلاله مع أغنية المطربة المصرية ياسمين نيازي التي تقول فيها: ”وفر هواك علشان بجد ما يلزمنيش، كان ليا فيه ودلوقتي ماليش، ده هواك بيتعبني“.

وكتبت فوز العتيبي تعليقا على الفيديو قائلة: ”وفر حبك وهواك لفقيرات الكرامة اللي ما صدقوا شافوني رحت وتركتك علشان يركضون وراك“.

وكان أحمد الموسى هدد فوز العتيبي بلجوئه إلى ”بيت الطاعة“ من خلال فيديو نشره عبر حسابه على سناب شات قائلا: ”فيه ناس كتير يقولوا لي أدفع الـ 500 ألف، للمعلومية أنا ما زلت أريدها ترجع، لكن هذا الشيء من طرفها، ما أتوقع أحد يدفع لشخص ما يريده.. أصلاً العقد واضح وموجود بيت الطاعة، الحمد لله حكوماتنا حاطة بيت الطاعة، في حال المرأة ما تبي ترجع لزوجها يسقط عنها كل حقوقها وأتوقع الكل يعرف ذلك“.