نيكول سابا تكشف سبب الحذف المؤقت لكليبها الجديد من اليوتيوب

تفاجأ جمهور الفنانة اللبنانية نيكول سابا بحذف كليبها الجديد ”سمك القرش“ من على قناتها الرسمية على الـ“يوتيوب“ بعد ساعات قليلة من طرحه، وعودة الكليب مجددًا.

وطرحت الفنانة نيكول سابا، اليوم الأربعاء، أحدث أغانيها التي صورتها على طريقة ”فيديو كليب“ عبر قناتها على الـ“يوتيوب“، وذلك بعد حملة دعائية كبيرة قامت بها خلال الأسابيع الماضية.

وكشفت الفنانة نيكول سابا سبب حذف الأغنية بعد تداول أخبار عن قيامها هي بحذفها، حيث كتبت تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ قالت فيها: ”للتوضيح: أنا ما حذفت كليبي الجديد سمك القرش، صار في مشكلة صغيرة عم نحلّها، وإن شاء الله ساعة وبيرجع بصير موجود على اليوتيوب.. الحمدلله العيون من أولها مبلشة، بس خير، كل شيء بينحل، والصبر جميل“.

وكتبت نيكول سابا تغريدة أخرى أعربت خلالها عن استيائها من الحقد والغل اللذين يضمرهما البعض لها، حيث قالت: ”إللي بدي أقوله بس، للأسف كمية الحقد والغلّ يلي الواحد بشوفها مش مسموحة! قديش فيه ناس بتشمت وبتفرح بالوقت يلي أنت بتكون متضررًا بشغلك بعد تعب ومجهود ومصاري مدفوعة“.

وتابعت: ”على كل حال هالشيء يقوّي الإنسان ويعلمه أن يتجاهل أكثر وأكثر.. الناس الغيورة بقلكن: بشفق عليكن لأنه مش عارفين تكبتوا قهركن وغيرتكن“.

وأعلنت نيكول سابا بعدها بدقائق عن عودة الكليب على قناتها على اليوتيوب، حيث كتبت على ”تويتر“: ”الحمد لله، الكليب رجع صار على اليوتيوب وهيدا اللينك الجديد“.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أثارت نيكول سابا، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع ”إنستجرام“، فهمه البعض على أنه إعلان عن حملها.

وظهرت نيكول في الفيديو الذي نشرته وهي تضع يدها على بطنها، لتنهال عليها التعليقات، ما بين متسائل عما تقصده، وآخر رأى أنها أرادت بالفيديو الإعلان عن حملها، دون أن توضح وتفسر ما تقصده بالفيديو، لتخرج نيكول وتنهي الجدل وتساؤلات الجمهور، بنفي حملها.

وأعادت نيكول سابا نشر مقطع الفيديو المثير للجدل، عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة، ”تويتر“، وعلقت ”للتوضيح: الفيديو لم يكن لإعلان أي خبر، الموضوع كله كان فيديو يخص الفستان واللوك مش أكثر“.