نبيلة عبيد تعلن موافقتها على الظهور في فيديو كليب لـ سعد لمجرد

أعلنت الفنانة المصرية نبيلة عبيد موافقتها على الظهور كبطلة كليب يغنيه الفنان المغربي سعد لمجرد، بشرط أن يتم توظيفها فنيا بشكل جيد، خاصة وأنها من محبي أغاني لمجرد، على حد قولها.

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وكان سعد لمجرد قد اختار الفنانة نبيلة عبيد لتكون بطلة لأحد كليباته الغنائية، وذلك خلال ظهوره ضيفا على الإعلامي مصطفى الأغا، حيث اختار ثلاث فنانات من بين عدد منهن ليكن بطلات لأغانيه، من بينهن نبيلة عبيد.

وقالت نبيلة عبيد خلال منشور كتبته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“: ”الجمال عدى الكلام، وسعد المجرد عدى بجماله وذوقه ولباقته كل خطوط ما يسعدني باحترامه ومحبته“.

وأضافت: ”طبعا أحب أكون في فيديو كليب تغني فيه لو وجودي متوظف فنيا، خاصة إن أنا ممن بيحبوا أغانيك وربنا معاك دايما ويوفقك“.

وواصلت موجهة حديثها إلى الأغا: ”أما الصديق الغالي الإعلامي الكبير مصطفى الآغا فمحبتي واصلالك من زمان.. وانتو كمان أصدقائي لكم كل الحب، مساءكم عطرة رقي“.

وأعلنت الفنانة نبيلة عبيد مؤخرا تقديم برنامج إذاعي على إذاعة صوت القاهرة المصرية، تحكي خلاله عن ذكرياتها وأعمالها الفنية في الإذاعة والسينما والمسرح.

وقالت نبيلة عبيد خلال منشور كتبته عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“: “ اسمحولي أن أعلن عن خبر فني جديد هتكونوا انتوا أول ناس تعرفوه.. أنا وافقت على فكرة لطيفة جدا، لأول مرة في الإذاعة المصرية العريقة برنامج أسبوعي بعنوان (مع نبيلة عبيد) أتكلم فيه عن حاجات فنية كتيرة، وأحكي فيه ذكرياتي في الأفلام اللي قمت ببطولتها وغيرها من الأعمال الفنية سواء في الإذاعة أو التلفزيون أو المسرح وكمان ذكرياتي مع كبار النجوم والمهرجانات الفنية الدولية والعربية اللي حضرتها واتكرمت فيها وممكن مفاجآت كتير هتشاركوني فيها بالأسئلة والاستفسارات اللي حتجيلي منكم“.

وعن تفاصيل البرنامج أوضحت الفنانة المصرية: ”كل التفاصيل هتعرفوها قريب وقريب جدا، بس دلوقتي لازم أقولكم أن حيكون معايا في البرنامج الإعلامي محمد عبد العزيز محاورا والمخرج الدينامو الشاطر جدا محمد ترك والبرنامج سيذاع على إذاعة القاهرة الكبرى“.