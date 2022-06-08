مروة راتب تتنازل عن قضيتها ضد جدّة " شهاب ملح إنستغرام"

أعلنت الفنانة السورية المقيمة في الإمارات مروة راتب تنازلها عن القضية التي رفعتها ضد جدّة الإيراني ”شهاب ملح إنستغرام“، مؤكدة أن ”أصلها الطيب“ يمنعها من مقاضاة سيدة ثمانينية رغم إساءتها.

وكانت ”راتب“ أعلنت عن مقاضاة جدَّة ”شهاب“ بسبب تقليدها في فيديو ساخر، موجهة لها ولحفيدها التهديد بالمقاضاة والشتائم، ونشرت فيديو عبر حسابها الرسمي على ”سناب شات“ قالت فيه: ”كل الناس يقولون مروة أنت إنسانة مثقفة، إنسانة بنت حمايل، بنت جبايل، كيف تروحين ترفعين قضية على وحدة عمرها 80-90 سنة، جدّة مخرفة“.

وأضافت، ”يا جماعة هذاك اليوم كنت معصبة فتكلمت، لكن عقبها بساعة ساعتين بروحي وبنفسي هديت، إذا هم مايعرفون السن نحن نعرفه، أنا بنت جبايل، بنت حمايل، بنت ناس، بنت أصل، أعرف السن، لو هم ماحشموا نحن نحشم“.

وكان ”شهاب“ ظهر في مقطع فيديو بثه عبر حسابه على ”سناب شات“ قلّد خلاله راتب بوضع ”إسفنجات“ على جانبي فخذيه، وذلك في محاكاة لمظهرها، مرفقًا صوتها على الفيديو، كما قام بتصوير جدّته وهي تقوم بتقليدها بشكل ساخر وقد وضعت على جوانب فخذيها ”إسفنجات“ كذلك، فيما خرجت ”راتب“ في مقطع فيديو عبر حسابها على ”سناب شات“، ووجهت الشتائم إلى“شهاب“ وجدَّته، مهددة إياه، ومتوعدة بمقاضاته وجدّته، وزجهما في السجن.

وطلب ”شهاب“، السبت الماضي، من ”راتب“ العفو عن جدّته بعد تعرضها لوعكة صحية ونقلها إلى المستشفى، ونشر صورة لجدّته وهي على السرير داخل المستشفى عبر حسابه على ”إنستغرام“، وخرج في فيديو متأثرًا وطالب خلاله بأن ”تسكّر على الموضوع“ بسبب مرض جدّته.

وخرجت ”راتب“ سابقًا في فيديو عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت خلاله رفضها العفو عن جدّة ”شهاب ملح“، وأنها لم ترَ فيديو استعطاف شهاب، لأن ”قلبها رقيق، ولا تريد أن ترى شيئًا فيحن قلبها وتعفو“، موضحة: ”ما أبغى أشوف شيئًا وتأخدني العاطفة وأغيّر رأيي، واسحب القضية، وأتنازل، لأن كل مرة تأخذني العاطفة أتنازل عن كل حد يغلط فيني، وما آخذ حقي، ما أبغي أتنازل، وما أبغي أغيّر رأيي غير لما توصل القضية للنيابة العامة، لأنها لما توصل النيابة العامة حتى لو أنا تنازلت وقتها الحق العام لا يسقط“.