بعد مروة راتب.. ريان جيلر يهاجم شهاب ملح وجدته

هاجم مشهور مواقع التواصل الاجتماعي السعودي الشهير بـ“ريان جيلر“، المشهور الإيراني شهاب مرتضى غفوري الشهير بـ“شهاب ملح“، وسط تصاعد الخلافات بين ”شهاب ملح“ والمشهورة مروة راتب.

ويأتي هجوم ريان جيلر على شهاب ملح، على خلفية سخرية الأخير منه بل إن ”ريان مطرود من الجنة“.

وقال المشهور السعودي في فيديو بثه عبر حسابه في ”سناب شات“، إنه لم يكن يرغب في الرد على شهاب ملح، إلا أنه سيفعل ذلك من باب التسلية، على حد قوله.

وأضاف، وهو يوجه رسالته للمشهور الإيراني ”ابغى أعرف شهاب لا يكون مفاتيح الجنة بيدك عشان تقول إني مطرود من الجنة والرجال مش بأشكالهم بأفعالهم (..)“.

وسخر ريان جيلر من شهاب ملح، لافتا إلى أنه ”هو المطرود من الجنة ومن الكويت ومن جميع الأماكن“، معلقا بالقول ”اللهم لا شماتة“.

وعلق بالقول ”تقول إني متشبه بالنساء، أجل إنت وش تطلع!“، واصفا تصرفات المشهور الإيراني بـ“الفاسفة“، متابعا ”ولا إنت رجال محترم نفسك، عبارة عن رقاصة مبتذلة“.

وأكد ريان جيلر في معرض حديثه أنه ”هو من دعم شهاب ملح للوصول إلى شهرته“، واصفا إياه بـ“الجاحد وناكر المعروف“.

وتابع في الفيديو ”الناس تقلي بالشارع لا ترد على فلان لأنه مش مستواك ولا إنت تفرق معاي ولا تحرك شعرة وحده (..)“.

وأضاف، مهاجما جدته كذلك على غرار مروة راتب، حيث وصفها بـ“الضبعة“: ”يكفيني صورتي تهمني، إنت مختار إنك تكون راقصة ومهرجا، وأنا مختار كون ولد بيوت وناس ومحترمين، أنا مب فاضي لك، والشرهة على جدتك الضبعة اللي مجاريتك بسواليفك وتهريجك لا احترمت عمرها ولا هي احترمت نفسها، البنات الصغار ما سوت نفسها والله عيب، الظاهر ما مليت من القضايا للي نرفعت مني ومن مروة راتب وناس كثيرين، شكلك تعودت على إنك تكون خريج سجون وتبي زيادة عقفاك وإيانا واياك تجيب طاريي بزود“.

وهذه ليست المرة الأولى التي تشتعل فيها الخلافات بين ريان جيلر وشهاب ملح ويتبادلان عبر مواقع التواصل الإساءات، وذلك بعد صداقة سابقة جمعتهما.

ويأتي الخلاف بين ريان جيلر وشهاب ملح، تزامنا مع تبادل القضايا والتهديدات بين شهاب ملح ومروة راتب، على خلفية سخرية المشهور الإيراني وجدته من المشهورة السورية، والتي أعلنت عن رفعها قضية على شهاب ملح وجدته، فيما أعلن شهاب ملح بدوره عن رفع قضية مضادة.