بصورة مسيئة.. "ملح إنستغرام" يشعل فصلا جديدا من الخلافات مع مروة راتب

أشعل مشهور مواقع التواصل الاجتماعي الإيراني المعروف بـ ”شهاب ملح إنستغرام“، فصلا جديدا من الخلافات مع الفاشينيستا السورية مروة راتب، إثر نشره صورة لها وهي ترتدي فستانا بلون جلد ”الحمار الوحشي“ إلى جانب صورة للحمار.

وكانت مروة راتب قد أعلنت عن مقاضاة شهاب ملح إنستغرام وجدته بسبب تقليدها بسخرية، موجهة لهما سيلا من الشتائم والسباب.

ونشر ”ملح إنستغرام“ صورة للفاشينيستا مروة راتب وقام بتركيب صورة حمار وحشي بحانبها، وذلك عبر خاصية القصص المصورة على حسابه الشخصي على ”إنستغرام“.

ولم تصمت مروة راتب على الإهانة، وخرجت عبر حسابها على سناب شات في فيديو ردت خلاله على شهاب، واصفة إياه بأنه ”مريض شهرة“، ويسعى للترند عن طريقها.

وأوضحت مروة راتب أنها أخطأت حينما قامت بالرد عليه، مشيرة إلى أنه استغل ردها عليه وصار يهاجمها باستمرار من أجل الشهرة.

ووجهت راتب رسالة له قائلة: ”انت مريض شهرة.. الحين انت بنت أو ولد؟ ابتليت وطلعتك ترند“.

وكان شهاب ملح انستغرام قد طالب الفنانة مروة راتب بأن تعفو عن جدته بسبب تعرضها لوعكة صحية نقلت على إثرها إلى المستشفى، وذلك بعد أن أعلنت مقاضاتهما.

ونشر شهاب صورة لجدته وهي على سرير المرض داخل المستشفى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“، وخرج في فيديو متأثرا وطالب خلاله مروة راتب بأن ”تسكر على الموضوع“ بسبب مرض جدته.

ورفضت مروة راتب العفو عن جدة “شهاب ملح إنستغرام“،وخرجت مروة راتب في فيديو عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت خلاله رفضها العفو عن جدة شهاب ملح إنستغرام، مشيرة إلى أنها لم تر فيديو استعطاف شهاب، لأن ”قلبها رقيق“ ولا تريد أن ”ترى شيئا فيحن قلبها وتعفو“.

وأضافت مروة راتب: ”ما أبغى أشوف شي وتاخدني العاطفة وأغير رأيي واسحب القضية واتنازل، لأن كل مرة تاخدني العاطفة اتنازل عن كل حد يغلط فيني فما آخد حقي“.

وأضافت مروة راتب ”ما أبغي أتنازل، وما أبغي أغير رأيي غير لما توصل القضية للنيابة العامة، لأنها لما توصل النيابة العامة حتى لو أنا اتنازلت وقتها الحق العام ما يسقط“.

وكان شهاب قد عمد إلى الظهور في مقطع فيديو بثه عبر حسابه في ”سناب شات“ قلد خلاله مروة راتب بوضع ”اسفنجات“ على جانبي فخذيه، وذلك في محاكاة لمظهرها، مرفقا صوتها على الفيديو، كما قام بتصوير جدته وهي تقوم بتقليدها بشكل ساخر وقد وضعت على جوانب فخذيها ”اسفنجات“ كذلك.