يعقوب بوشهري يتنازل عن قضية رفعها ضد الدكتورة يومي

أعلن مشهور مواقع التواصل الاجتماعي الكويتي يعقوب بوشهري عن تنازله عن قضية كان قد رفعها على الفاشينيستا اللبنانية الشهير بـ ”الدكتورة يومي“، موضحا أنه لم يكن على علم بها.

وقال يعقوب بوشهري خلال فيديو نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”سناب شات قال فيه: ”فوجئت اليوم لقيت إن فيه شكوى قديمة ونازل فيها تعميم على يومي فضاق خلقي فدقيت على المحامي قلتله يرحم والديك إلا يومي تكفي تنازل“.

ولم يكشف بوشهري سبب رفعه القضية، مكتفيا بالإعلان عن تنازله عنها.

يأتي ذلك بعد أيام من قرار للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية، بتغريم الفاشينيستا اللبنانية، يمنى خوري الشهيرة بـ ”الدكتورة يومي“، المتواجدة حاليا في المملكة، وحظرت التعامل معها والإعلان لديها لمخالفتها عددا من الأنظمة.

وقالت الهيئة في القرار المنشور عبر حسابها الرسمي في ”تويتر“ إن ”الهيئة قررت فرض غرامة بقيمة 400 ألف ريال سعودي (قرابة 107 آلاف دولار)، على زائرة عربية، وتعميما بعدم التعامل معها أو الإعلان لديها، لمخالفتها نظامي المرئي والمسموع والتجارة الإلكترونية“.

واكتفت الهيئة في قرارها بذكر الأحرف الأولى من اسم الزائرة عبر تطبيق ”سناب شات“ الذي وقعت فيه المخالفة وهما (YO)، وأشارت إلى أنها خالفت ”نظام المرئي والمسموع والتجارة الإلكترونية ومكافحة التدخين وممارسة العمل التجاري بدون رخصة“.

وأوضحت أن ”العقوبة شملت إضافة إلى الغرامة وحظر التعامل، إحالتها والمنشأة إلى لجنة النظر في مخالفة نظام التجارة الإلكترونية“.

وأشار عبدالله البرقاوي، نائب رئيس تحرير صحيفة ”سبق“ السعودية إلى القرار، وأكد عبر ”تويتر“ أنه ”من ضمن المخالفات التي وقعت فيها مشهورة سناب شات الزائرة في السعودية، نشر تغطيات إعلانية روجت من خلالها لمنتجات التبغ والدخان، والتي تنص الأنظمة واللوائح على الامتناع عن الترويج أو التسويق أو الإعلان عنها وعن منتجاتها بشكل مباشر أو غير مباشر“.

وأفاد كثير من نشطاء التواصل الاجتماعي بأن ”الزائرة المقصودة هي الدكتورة يومي“، لا سيما أنه تم ذكر الأحرف الأولى من اسمها، وبأنها تتواجد حاليا في السعودية.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، نشرت الفاشينيستا اللبنانية صورا لها تستعرض فيها نفسها أمام هدية، وهي عبارة عن سيارة مرسيدس ”جي كلاس“، واكتفت في تعليق على تلقيها الهدية عبر حسابها في تطبيق ”إنستغرام“ بالقول: ”لم أكن مستعدة لمثل هذه الهدية“.