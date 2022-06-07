إسدال الستار على أزمة محمد الشرنوبي وسارة الطباخ

أُسدل الستار الثلاثاء، على قضية النزاع بين المطرب المصري محمد الشرنوبي و المنتجة سارة الطباخ، حيث قررت المحكمة إن الشركة العائدة للطباخ مازالت الوكيل الحصري لأعمال الشرنوبي طبقا للعقد المبرم بين الطرفين.

وكان محمد الشرنوبي قد احتفل، الثلاثاء، بالحكم قائلا إنه ضد شركة إيرث برودكشن، وذلك من خلال فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على إنستغرام، أكد فيه انتصاره بالقضية وأنه أصبح حرا بعد ثلاث سنوات قائلا ”انا بقيت حر … الحمدلله بعد 3 سنين من النزاعات القضائية؛ والإساءة لسمعتى و تعطيل عملي، حكمت المحكمه لصالحي بانهاء عقدي مع شركة ايرث برودكشن للانتاج بحكم نهائي و مليش اي علاقة ولا اي صلة تربطني بهذه الشركة.. شكرا للقضاء المصري و كل اللي وقفوا جنبي“.

إلا أن الحكم الصادر بحسب صور لنص القرار تداولتها وسائل إعلام محلية، هو لصالح سارة الطباخ، حيث ورد بنص القرار “ نؤكد للجميع أن جميع الحقوق و الالتزامات المترتبة علي العقد المحرر بين المنتجة سارة الطباخ و محمد الشرنوبي قد تم تحويلها بكل ما لها و ما عليها من التزامات لشركة إيرث برودكشن و التي تمثلها المنتجة سارة الطباخ و من ثم فإن الشركة هي مازالت الوكيل الحصري لأعمال محمد الشرنوبي طبقا للعقد و ما جاء بالحكم سالف البيان“.

وأصدرت المنتجة المصرية سارة الطباخ بيانًا رسميًا تؤكد من خلاله بأن الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة، هو في صالحها، وليس في صالح محمد الشرنوبي كما يظن.

وجاء في البيان الذي صدر عن مكتب ياسر قنطوش المحامي كوكيلا عن سارة الطباخ: ”إيماءً لما نشر من قبل السيد محمد الشرنوبي، وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، نهيب بالسادة المتابعين والصحفيين تحري الدقة والحقيقة لأن كل ما نشر ليس له أساس من الصحة، وأن الحكم القضائي صادر لصالح شركة إيرث برودكشن، وهو عنوان الحقيقة“.

وتابع: ”الشركة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لما أصابها من أضرار أدبية ومعنوية، حيث إن كل ما تم نشره هو مغاير للحقيقة، ومغالط للواقع“.

وأضاف البيان: ”كما نهيب بالسيد محمد الشرنوبي وذلك إحقاقًا للحقيقة، وعدم المغالطة، نشر أسباب الحكم كاملًا، لإيضاح الحقيقة حتى يتسنى للسادة المتابعين معرفة الحقيقة كاملة، ونؤكد أن شركة إيرث برودكشن هي الوكيل الحصري لكافة أعمال محمد الشرنوبي طبقًا لحكم القضاء، وأننا حاليًا نتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه ما تم نشره من مغالطات“.

وواصل البيان: ”كما تهيب الشركة كافة الجهات المعنية بالإطلاع على أصل الحكم، قبل اتخاذ أي إجراءات تعاقدية مع الشرنوبي، حتى لا تقع تحت طائلة القانون، وسنوافيكم بكافة الإجراءات القانونية المتخذة خلال الأيام المقبلة“.

وختم البيان: ”لذلك يهيب مكتب المستشار ياسر قنطوش محامي المنتجة سارة الطباخ بصفتها الممثل القانوني لشركة إرث برودكشن لكافة الصحفيين، والمراسلين للمواقع الإخبارية، تحري الدقة والحقيقة فيما تم نشره من أخبار، وذلك لعدم المساءلة القانونية“.

وفي تعليقه على الحكم قال محمد الشرنوبي عبر حسابه على موقع ”إنستغرام“: ”مساء الفل، يا جماعة أنا بقيت حرًا بعد 3 سنين من المشاكل والقضايا، ومحاولات تعطيل شغلي، والمحكمة حكمت بحكم نهائي بانتهاء عقدي مع شركة إيرث برودكشن للإنتاج، وأي محاولات من الشركة أنها تطلع أي بيانات أو أنها تبعث للشركات وتقول لهم مش من حقكم تتعاونوا مع الشرنوبي هي محاولات بائسة، وغير قانونية“.

وأضاف: ”استنوني، أُحضّر حاجات كثيرة الفترة الجاية، أخيرًا هعرف أغني براحتي لأنه خلال السنين الثلاث إللي فاتوا ما كنتش عارف أغني براحتي، وأتوجه بالشكر لجمهوري، ولكل من ساندني ووقف بجانبي طوال الفترة الماضية“.

وكانت محكمة الجيزة في مصر قد أصدرت، في أبريل 2021، حكمًا قضائيًا يقضي بإلزام الفنان المصري محمد الشرنوبي، بدفع مبلغ الشرط الجزائي وقيمته 600 ألف دولار، للمنتجة المصرية سارة الطباخ، وذلك بسبب إخلاله ببنود التعاقد، ليقوم الشرنوبي بالاستئناف على الحكم بعدها.