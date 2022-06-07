الفاشينيستا الكويتية آسيا الشمري تنفصل عن زوجها

كشفت الفاشينيستا الكويتية آسيا الشمري، يوم الثلاثاء، انفصالها عن زوجها أحمد البلوشي، وانتقالها إلى منزل جديد ستسكن به منفردة.

ونشرت الشمري، مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق ”سناب شات“، وتناقلته الحسابات المهتمة بأخبار المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، وهي تشارك متابعيها تصميم الشقة التي انتقلت إليها عقب الانفصال.

وأكدت الفاشينيستا الكويتية في مقطع الفيديو، أنها ”لا تريد التحدث عن حياتها الخاصة“، موجهة الشكر للمتابعين على تفهمهم واحترام خصوصيتها، في إشارة إلى انفصالها وعدم رغبتها في الحديث عن تفاصيل الانفصال.

وقالت إنها ”سعيدة بظهورها في مقطع الفيديو، وهي تشارك مع جمهورها ومتابعيها لحظات تصميم شقتها، التي ستصبح بيتها ومأواها الجديد.

وأشارت ”آسيا“ إلى أنها “كل ما قامت بتصوير الشقة تحزن ويتأثر قلبها خاصة بعد رؤية تعليقات المتابعين المتعاطفين معها“.

وأعربت عن تقديرها لمتابعيها وردود أفعالهم وتعاطفهم معها في التعليقات.

وتابعت: “الحمد لله على كل شيء، أنا الآن مرتاحة وأنا أشارككم تصميم شقتي“.



والفاشينيستا آسيا الشمري أو آسيا عاكف، وُلدت في الكويت في الـ19 من شهر تشرين الأول/أكتوبر للعام 1981،

وكانت قد تزوجت من أحمد البلوشي، العام 2011، ولديهما ولدان هما آدم ونوح.

وأنشأت في شهر أيار/مايو من العام 2014، قناة على موقع “يوتيوب” لها ولزوجها حينها، وتم تسمية القناة باسم “Hybrids”.

والفاشينيستا الكويتية، هي واحدة من أشهر المدونات في مجال تصميم الأزياء في منطقة الخليج العربي، كما تنشط على وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي.

وكانت آسيا الشمري، قد أثارت الجدل، في الـ21 من شهر أيول/سبتمبر من العام 2019، عندما فاجأت المتابعين بظهورها دون حجابها وكان برفقتها أحمد البلوشي، الذي انفصلت عنه مؤخرًا.

حينها ظهرت “الشمري” في صورة نشرتها عبر حسابها على موقع ”إنستغرام“، إذ بدت في ملابس وصفها متابعون بالجريئة كاشفة عن ”تاتو“ لم يعتد عليه الجمهور منها طوال السنوات التي سبقت تخليها عن الحجاب.

وبررت الفاشينيستا الكويتية تخليها عن الحجاب بأنها لا تعتبر نفسها قادرة على تمثيل المرأة المسلمة المحتشمة في الدعاية والإعلانات التي هي من صميم عملها.