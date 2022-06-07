السعودية تمنع مشاهير العرب والأجانب من الإعلان والترويج دون ترخيص

أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية، اليوم الثلاثاء، منع جميع الأجانب من الإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي للمنشآت التجارية في البلاد أو حضور العروض التسويقية مالم يحصلوا مسبقًا على ترخيص.

وجاء تعميم الهيئة على جميع المشاهير غير السعوديين، بعد أيام من تورط نجمة لبنانية في إعلان مخالفة للقوانين المحلية، وسيقيد القرار نجوم ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي العرب الذين اعتادوا الترويج والإعلان لمنشآن تجارية في أكبر اقتصاد في الخليج العربي.

وقالت الهيئة في بيان صدر عنها، إنها ”أصدرت تعميمًا بمنع غير السعوديين المخالفين لنظام العمل، وقواعد التعامل مع الوافدين، ولا يملكون تراخيص نظامية تخولهم بممارسة الإعلان على منصات التواصل الاجتماعي“، مضيفة أن ”القرار جاء انطلاقًا من المهام الموكلة إليها في نظام الإعلام المرئي والمسموع بضبط مخالفات الإعلان“.

وبينت أنها ”رصدت مخالفة عدد من المعلنين غير السعوديين مقيمين وزائرين على منصات التواصل الاجتماعي، وبعد التحقق من بياناتهم تبين وجود تجاوزات نظامية لديهم، ومن ذلك عدم حصولهم على سجلات تجارية أو تراخيص نظامية ولا يعملون تحت أي كيان تجاري أو رخصة استثمار أجنبي“.

وأوضحت أنه ”بالعمل والتنسيق المشترك مع وزارة التجارة، سيتم التعميم على المنشآت التجارية بعدم التعامل أو الإعلان مع المعلنين غير السعوديين المخالفين مقيمين وزائرين أو الإعلان لديهم أو دعوتهم للمناسبات التسويقية للمنتجات والخدمات والسلع“، مؤكدة أن ”التعميم سينص على أن يكون التعاقد للإعلان للمنشآت التجارية فقط مع من يعمل تحت كيان تجاري ولديه ترخيص ومستندات نظامية تخوله ممارسة الإعلان التجاري على منصات التواصل الاجتماعي“.

وأشارت الهيئة إلى أن ”قرارها يندرج ضمن إطار تنظيم العمل الإعلاني في المملكة“، منوهة إلى ”مواد من الأنظمة المحلية تنظم العمل والإعلانات، من بينها نظام مكافحة التستر الذي يعد ممارسة غير السعودي لنشاط اقتصادي لحسابه الخاص في المملكة وغير مرخص له بممارسته جريمة يعاقب مرتكبها بعقوبات تصل إلى السجن 5 سنوات، وغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال“.

وكانت الهيئة قد أعلنت قبل أيام عن ضبط زائرة من جنسية عربية مخالفة للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة المرتبطة بضوابط العمل التجاري والإعلاني، في إشارة إلى الفاشنيستا اللبنانية يمنى خوري المعروفة بلقب ”الدكتورة يومي“، مؤكدة أنها ”أصدرت تعميمًا بإيقافها عن ممارسة الإعلان في المملكة، وتغريمها 400 ألف ريال (106 آلاف دولار)، لممارستها العمل دون ترخيص، كما ضبطت وزارة التجارة المنشأة المخالفة التي تم الإعلان لها وأوقعت عليها العقوبات النظامية“.