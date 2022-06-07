"عضة كلب" تدخل الفنانة رحمة حسن إلى المستشفى

أعلنت الفنانة المصرية الشابة رحمة حسن، تعرضها لأزمة صحية، بعدما تعرضت لـ“عضة كلب“ أمام منزلها في محافظة الجيزة المصرية، أدت إلى تسببها في جرح عميق ونزيف نقلت على إثره إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقالت رحمة حسن، في منشور لها عبر حسابها الشخصي في موقع “إنستغرام” اليوم الثلاثاء، إنها تعرضت لـ“عضة كلب“ في ساعة متأخرة من مساء أمس الإثنين أثناء سيرها في الشارع، مشيرة إلى أنها تسببت لها في نزيف مستمر إلى اليوم برغم مغادرتها للمستشفى، نتيجة عمق الجرح في جسدها.

وأضافت الفنانة المصرية “حاولت أجري لكن للأسف الكلب كان قويا وشرسا ووقعني على الأرض ، حاولت أقوم وأجري وصاحبته حاولت تشده، بس فك الليش بتاعه وعضني عضة كبيرة وعميقة بنابه في منطقة حساسة”.

وكشفت رحمة حسن تفاصيل حالتها الصحية مشيرة إلى تألمها بشدة من الإصابة، قائلة ”صاحبة الكلب كتر خيرها أخذتني فورا على مستشفى إمبابة، أدوني حقنة تطعيم الكلب ولسه فاضلي 4 هاخدهم خلال شهر، بس المشكلة أن من امبارح الجرح بينزف دم كتير، وأنا طبعا خايفة ومصدومة، وتعبانة وعندي تورم”.

وحذرت الفنانة الشابة بعدم الاقتراب من الكلب الذي تربيه إحدى جاراتها وتسبب في إصابتها، خاصة أنه أصاب نجل صاحبته من قبل، مشيرة إلى أنها لا تريد أن يتعرض الكلب للأذى، بحسب روايتها.

كما حذرت الفنانة الشابة رحمة حسن، مربي الحيوانات الأليفة بضرورة الحذر جيدا حتى لا يتسببون في أذى الآخرين، قائلة “بجد حرام عليكم، الكلب لما بيكون حجمه كبير وشرس بيعتبر سلاح، وصاحبه مسؤول مسؤولية كاملة عنه، ويحاسب على إهمال مسؤوليته، خاصة لو إهماله تسبب لشخص تاني في أذى بدني يحتاج أكثر من 21 يوما علاج وأذى نفسي ماعرفش هايحتاج قد أيه عشان يخف”.

يذكر أن رحمة حسن فنانة مصرية شابة، من مواليد 15 ديسمبر 1988، وبدأت حياتها الفنية في فيلم “ألف مبروك” مع الفنان أحمد حلمي عام 2009، ثم قدمت دورا أكبر في فيلم ”العالمي“ مع الفنان يوسف الشريف في العام نفسه، ثم تواصلت مشاركتها في العديد من الأعمال سواء في الدراما التلفزيونية أو السينمائية.