الفنان وائل عبد العزيز يرد على رسالة شقيقته ياسمين التحذيرية

قال الفنان المصري وائل عبد العزيز إنه لن يتخذ الإجراءات القانونية بشأن الرسالة التحذيرية التي وجهتها له شقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز؛ ”تقديرا منه للظرف العارض الذي تمر به“.

جاء ذلك في بيان رسمي للفنان عن طريق المحامي الخاص به حسام لطفي، بشأن أزمته الأخيرة مع شقيقته.

وكانت ياسمين عبد العزيز أصدرت بيانا رسميا، يوم الإثنين، من خلال محاميها أشرف عبد العزيز، حذرت خلاله شقيقها الفنان ”وائل“ من الزج باسمها في أي حوارات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المحامي لطفي في البيان الذي أصدره وكيلا عن وائل عبد العزيز: ”تلقى موكلي رسالة تحذيرية من محامي شقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز والتي تثبت تأويلا خاطئا ومغلوطا لما أورده موكلي في منشور لدعم الشقيقة فيما تمر به من عارض صحي واجتماعي“.

وأضاف: ”كانت الشقيقة قد كتبت منشورا نسبت فيه إلى شقيقها ما لم يفعله وتداركت بضمير حي ما فعلته فحذفت المنشور“.

ولفت إلى أنه ”حرصا من موكلي على عدم إتاحة الفرصة لهواة الصيد في الماء العكر فلن يتخذ أي إجراءات في هذا الشأن تقديرا للعارض الذي تمر به شقيقته حتى تجتاز أزمتها وتعود إلى جمهورها وأسرتها“.



وجاء في بيان الفنانة ياسمين: ”يعلن ويحذر مكتب أشرف عبد العزيز محامي الفنانة ياسمين عبد العزيز أن شقيق الفنانة ينشر أحاديث وحوارات على مواقع التواصل الاجتماعي تخص الفنانة“.

وتابع البيان: ”لذلك فإننا نحذر بشدة من نشر أي أحاديث أو حوارات أو طرح أي مواضيع على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية والزج باسم الفنانة ياسمين عبد العزيز، وإنه سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حالة مخالفة ذلك“.

وكانت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز قد هاجمت شقيقها الفنان وائل عبد العزيز، مشيرة إلى أنه ”باعها وأخذ ثمنها سيارة مرسيدس“، بحسب تعبيرها.

ونشرت ياسمين عبد العزيز عبر خاصية ”استوري“ على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“ تصريحات لشقيقها يقدم فيها الدعم لها بعد تداول شائعات طلاقها.

وعلقت على هذه التصريحات قائلة: ”اتوكس انت ياللي بعت أختك وأخدت تمنها عربية مرسيدس“.