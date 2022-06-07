فوز المخرج داوود عبدالسيد والروائي إبراهيم عبدالمجيد بجائزة النيل

فاز المخرج السينمائي داوود عبدالسيد اليوم الثلاثاء بجائزة النيل في مجال الفنون لعام 2022، وهي أرفع جائزة سنوية يقدمها المجلس الأعلى للثقافة في مصر.

وحصل على الجائزة في مجال الآداب الروائي إبراهيم عبدالمجيد، فيما ذهبت في مجال العلوم الاجتماعية إلى نقيب المحامين رجائي عطية الذي توفي في آذار/مارس الماضي.

وفاز بجائزة النيل للمبدعين العرب المفكر العراقي قيس العزاوي الذي توفي في كانون الثاني/يناير عن عمر ناهز 71 عاما.

تبلغ قيمة الجائزة في كل فرع 500 ألف جنيه (حوالي 27 ألف دولار) وميدالية ذهبية تمنح للشخصيات المؤثرة اجتماعيا وفكريا بأعمالها وإنتاجها الأدبي.

وجاء إعلان الفائزين عقب الاجتماع السابع والستين للمجلس الأعلى للثقافة برئاسة وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم.

كما أعلن المجلس جوائز الدولة التقديرية، وفاز بالجائزة في مجال الفنون الممثل رشوان توفيق، وسهير زكي حواس أستاذة العمارة في جامعة القاهرة، والفنان التشكيلي الراحل أحمد نبيل.

وفي مجال الآداب فاز بها الشاعر محمد أبو الفضل بدران والناقد يوسف نوفل والكاتب كمال رحيم.

وفي مجال العلوم الاجتماعية فاز كل من سعيد إسماعيل وعبدالسلام أبو قحف ومعتز سيد عبدالله.

وفي جوائز الدولة للتفوق، فاز بالجائزة في فرع الفنون جمال ياقوت أستاذ المسرح بالمعهد العالي لفنون الطفل، وأحمد عبدالكريم أستاذ التصميم الزخرفي بكلية التربية الفنية.

وفي فرع الآداب فاز الناقد المسرحي عمرو دوارة والروائية ريم بسيوني.

وفي فرع العلوم الاجتماعية ذهبت الجائزة إلى كل من المستشارة الراحلة تهاني الجبالي، وإيمان عامر أستاذة التاريخ المعاصر في جامعة القاهرة، والأكاديمي أحمد حسنين.

كما اعتمد المجلس الأعلى للثقافة خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء أسماء الفائزين بجوائز الدولة التشجيعية- المقدمة للمبدعين دون سن الأربعين- في فروع الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والثقافة العلمية والعلوم الاقتصادية والقانونية.

والمخرج السينمائي داوود عبدالسيد، من مواليد القاهرة العام 1946، بدأ حياته العملية بالعمل كمساعد مخرج في بعض الأفلام، أهمها ”الأرض“ للمخرج الراحل يوسف شاهين.

وله الكثير من الأعمال من أهمها ”سارق الفرح ،الكيت وأرض الخوف“ والتي حصلت على جوائز عريقة في مهرجانات عدة.

أما إبراهيم عبد المجيد، من مواليد الإسكندرية العام 1946، وصدرت له الكثير من الروايات منها ”ليلة العشق والدم“، ”البلدة الأخرى“، ”بيت الياسمين“، ”لا أحد ينام في الإسكندرية“، ”طيور العنبر“، و ”الإسكندرية في غيمه“.

وسبق أن فاز عبد المجيد بجائزة نجيب محفوظ العام 1996.

وكانت جائزة النيل تحمل عند استحداثها في العام 1998، اسم (جائزة مبارك) قبل أن يتم تغيير الاسم في 2011.