خطوبة الأميرة الدنماركية مارثا لويز من "الوسيط الروحاني" الأمريكي دوريك فيريت

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلن الديوان الملكي النرويجي، اليوم الثلاثاء، خطوبة الأميرة مارثا لويز البالغة 50 عاماً من الأمريكي دوريك فيريت، الذي يصف نفسه بأنه وسيط روحاني ويحظى بشعبية لدى نجوم هوليوود.

وأوضحت العائلة المالكة في بيان أن ”جلالة الملك وجلالة الملكة يتقدمان منهما بأحر التهاني ويتمنيان لهما التوفيق في المستقبل“.

ولمارثا لويز فرصة محدودة جداً لتولي العرش يوماً، إذ هي الرابعة في ترتيب الخلافة بعد شقيقها ولي العهد الأمير هاكون وولديه.

وتخلت مارثا لويز عن معظم ألقابها وواجباتها الرسمية منذ سنوات لتتمكن من التفرغ لأنشطتها الخاصة.

وكانت كريمة الملك هارالد أضفت قبل ثلاث سنوات الصفة الرسمية على علاقتها مع دوريك فيريت (47 عاماً) المعروف أيضًا باسم ”شامان دوريك“.

ولمارثا لويز ثلاث بنات من زواج سابق من الكاتب النرويجي آري بين، الذي انتحر في ديسمبر/ كانون الأول 2019. وكان الزوجان انفصلا عام 2016.

وتؤيد الأميرة ”العلاجات البديلة“، وهي تُعتبر في بلدها غريبة الأطوار، إذ تدعي مثلاً أنها قادرة على التواصل مع الملائكة.

أما دوريك فيريت المولود في الولايات المتحدة، والذي أكد الخطوبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فحقق شهرته بفعل كونه وسيطاً روحانياً للنجوم، إذ يوفر خدماته لعدد من المشاهير، من بينهم الممثلة غوينيث بالترو.