وفاة الفنان الكويتي المعتزل يوسف محمد البلوشي بعد صراع مع المرض

نعى مدونون عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفنان الكويتي المعتزل يوسف محمد البلوشي، الذي توفي عن عمر يناهز 70 عاماً.

وأفادت حسابات إخبارية كويتية بأن الفنان البلوشي الذي اعتزل الغناء في وقت مبكر من مسيرته الفنية، توفي بعد صراع مع المرض، دون الكشف عن تفاصيل ذلك المرض.

وحرص كثير من النشطاء في الكويت وخارجها على نعي الفنان البلوشي، الذي اشتهر في نهاية الستينيات والسبعينيات قبل أن يعتزل الفن نهائياً في مرحلة الشباب، بعد موقف تعرض له أثناء إحيائه إحدى الحفلات.

وأعاد الناشط والإعلامي السعودي عبدالعزيز بن محمد الحصيني نشر آخر ظهور إعلامي للراحل، وقال ”إنالله وإناإليه راجعون #وفاة الفنان المعتزل يوسف محمد البلوشي اللهم أغفرله وأرحمه وعافه وأعفُ عنه وأكرم نزله وأغسله بالماء والثلج والبرد وأدخله الجنة بلا حساب ولا سابق عذاب. #يوسف_محمد_البلوشي في آخر ظهور للفنان يوسف محمد (رحمه الله) يكشف عن سبب اعتزاله الفن“.

إنالله وإناإليه راجعون #وفاة الفنان المعتزل يوسف محمد البلوشي اللهم أغفرله وأرحمه وعافه وأعفُ عنه وأكرم نزله وأغسله بالماء والثلج والبرد وأدخله الجنة بلا حساب ولا سابق عذاب. #يوسف_محمد_البلوشي

في آخر ظهور للفنان يوسف محمد (رحمه الله) يكشف عن سبب اعتزاله الفن pic.twitter.com/dLu07Gxz77 — عبدالعزيز بن محمد الحصيني (@A__alhussaini) June 7, 2022

ونعى الناشط فيصل الهبيدة الفنان المعتزل، ونشر صورة سابقة جمعته به، وأشار إلى أنها تعود لعزاء جده حيث كان البلوشي حاضراً في العزاء.

الفنان المعتزل يوسف محمد في ذمه اللله الصوره كانت بعزاء جدي الله يرحمهها ويرحم جميع اموات المسلمين #يوسف_محمد_البلوشي pic.twitter.com/GStcaG9L0N — فيصل الهبيده (@faisalalhbaidah) June 7, 2022

وقال مدون يُدعى أصيل المطيري: ”الله يغفر لك وأبشر بالخير قدّامك.. من ترك شي لله عوّضه الله بخير منه، عسى الله يبدل سيئاتك حسنات ويجزاك الجنّه“.

#يوسف_محمد_البلوشي الله يغفر لك وأبشر بالخير قدّامك .. من ترك شي لله عوّضه الله بخير منه ، عسى الله يبدل سيئاتك حسنات ويجزاك الجنّه . — أصيل المطيري🇰🇼 (@gborr11) June 7, 2022

وتوالت منشورات النعي المرفقة بالأدعية للراحل، في حين أعاد كثيرون تداول آخر لقاء إعلامي له قبل عدة سنوات على قناة ”روتانا خليجية“ في برنامج ”وينك“ الذي يقدمه الإعلامي السعودي محمد الخميسي، حيث تحدث خلاله عن سبب اعتزاله للفن والغناء.

وقال الراحل حينها ”إنه وأثناء وجوده في حفل غنائي كان يتواجد فيه أشخاص يرقصون ويشربون الخمر، ناداه أحد الأشخاص الذين يعرفهم وعاتبه لوجوده في هذه الأجواء، وذكره بأن والده كان رجلاً ملتزماً بالدين والصلاة وبذل كثيرا من أمواله لأداء فريضة الحج“.

وذكر البلوشي، الذي كان حينها لم يبلغ الثلاثين عاماً بعد، بأن ”هذا الموقف جعله يخجل ويعيد التفكير بما كان عليه، متسائلاً بينه وبين نفسه عن نهاية هذا المشوار الغنائي“.

وأضاف: ”بدأ بعد ذلك الموقف بالابتعاد عن العالم والتوجه إلى المساجد لأداء الصلاة حتى التزم بالصلوات الخمس، بعد مساندة وتشجيع من قبل أشخاص مقربين منه، ليكون ذلك الموقف سبباً في اعتزاله الفن والتزامه الديني والتفرغ لإمامة المصلين“.

يذكر أن الراحل من مواليد الكويت عام 1952، بدأ نشاطه الغنائي نهاية الستينيات، حيث اشتهر بغنائه القصائد الشعبية والبدوية، كانت بدايته من خلال برامج البادية على التلفزيون الكويتي، تعاون مع كبار الشعراء والملحنين، حتى اعتزاله عام 1982.