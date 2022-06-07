الإعلامي علي عجمي: يعقوب بوشهري رفع دعوى قضائية ضدي

كشف الإعلامي علي عجمي عن قيام مشهور مواقع التواصل الاجتماعي الكويتي يعقوب بوشهري برفع دعوى قضائية ضده.

في لقاء إذاعي مع الإعلامية سهى الوعل، قال عجمي كاشفا التفاصيل لأول مرة، إن الواقعة بدأت بعد استضافته مشهورة مواقع التواصل اللبنانية يمنى خوري الشهيرة بـ“الدكتورة يومي“، تزامنا مع خبر طلاق يعقوب بوشهري والمشهورة السعودية فاطمة الأنصاري.

وأوضح أن اللقاء، الذي جاء تزامنا مع خبر الطلاق دفعه لسؤال الدكتورة يومي عن رأيها بشأنه، فأجابت أنها ”كانت ترى كلا من يعقوب وفاطمة ثنائيا جميلا ويشبهان بعضهما البعض“.

وشدد على أنه تناول مسألة طلاق يعقوب بوشهري وفاطمة الأنصاري مع الدكتورة يومي بودٍ، ولم ينتقدهما، إلا أنه فوجئ باتصال يبلغه فيه المتصل بقيام المشهور يعقوب بوشهري برفع دعوى قضائية بحقه.

وأضاف الإعلامي علي عجمي، أن ”الدعوى في الأصل سقطت، نظرا لكونه إعلاميا، ولم يقل شيئا خلافا للحدث الذي كان منتشرا في حينها، وهو انفصال الثنائي بوشهري والأنصاري“.

ونفى معرفته سبب قيام يعقوب بوشهري برفع دعوى قضائية بحقه، مضيفا أنه ”لا يعرف إن كان قد رفع دعوى قضائية ضد الدكتورة يومي كذلك، مشككا في سبب الدعوى، خاصة وأنه شاهد يعقوب بوشهري والدكتورة يومي وهما معا بعد موضوع الدعوى، على حد قوله.

يذكر أن المشهورينِ يعقوب بوشهري وخبيرة التجميل فاطمة الأنصاري تزوجا لفترة قصيرة، حيث احتفل الثنائي بعقد قرانهما في 15 يوليو 2021، فيما أعلنت “الأنصاري” انفصالهما في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام نفسه.

وقالت فاطمة الأنصاري حينها في مقطع فيديو بثته عبر حسابها في ”سناب شات“، إنها ”لا تفضِل الحديث عن حياتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإنها لا ترغب بالحديث عن موضوع انفصالها وتأكيده أو نفيه، إلا أن بعض التعليقات الغريبة التي جاءتها وكون الموضوع خرج من أشخاص آخرين دفعها للحديث عنه“.

وحينها لم تشِر “الأنصاري” إلى سبب الانفصال، مكتفية بقولها إنها ”أخذت قرارها حتى لو كان صعبا، كون الزواج قسمة ونصيبا ولم يكن بينهما نصيب“، مطالبةً متابعيها ”بعدم فتح هذه السيرة مرة أخرى“، مؤكدة أن ”الانفصال له فترة، إلا أنه أصبح رسميا منذ أسبوع“.