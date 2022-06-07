رهف القحطاني تعتزم مقاضاة صاحب هاشتاق اتهمها بـ"الخيانة الزوجية"

قالت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية رهف القحطاني، إن محاميها اتخذ الإجراءات القانونية ضد صاحب هاشتاق ”مسيء“، تم رصده ومعرفة هويته.

وأكدت القحطاني، في منشور نشرته عبر حسابها في ”سناب شات“، أنه تم التوصل إلى هوية صاحب الهاشتاق ”المسيء“ الذي انتشر في الساعات الأخيرة، مؤكدة أن الهاشتاق ”مدفوع الثمن“.

وألمحت المشهورة السعودية إلى أنه ستتم مقاضاة الشخص الذي حرض مطلق الهاشتاق كذلك للإساءة إلى سمعتها، مشددة على أنها ”لن أتنازل عن أي حق من حقوقي“، وفقا لقولها.

ولم تذكر رهف القحطاني الهاشتاق المعني صراحة، إلا أن ”هاشتاق“ كان انتشر في الساعات الأخيرة.

وسبق أن كشفت المشهورة السعودية عن زواجها وطلاقها مرتين وهي في سن صغيرة.

وقبل أيام، خرجت رهف القحطاني في مقطع فيديو معبرة عن صدمتها بعد عثورها على رسالة من مجهول على حد قولها.

وكشفت القحطاني عن فحوى الرسالة التي جاء فيها ”نورتي حارتنا وذ نكهة“، لافتة إلى أن صاحب الرسالة لابد أنه من متابعيها، كونه عرف مسبقا أنها مستيقظة، ما يعني أنه يتابع البث.

وشددت على أن هناك من يسعى إلى ”قطع رزقي“، كما سبق واستعادت الواتساب الخاص بها بعد اختراقه.

يذكر أن رهف القحطاني وصديقتها المشهورة مروج الرحيلي، قد أثارتا جدلا واسعا شارك فيه عدد كبير من المدونين الذين احتجوا على ظهورهما في مقطع فيديو خلال رحلة سياحية إلى دولة المالديف، وقالوا إنهما تسيئان للمملكة من خلال ملابسهما الجريئة وتعليقاتهما المسيئة لمواطني الدولة المضيفة.

وإثر ذلك، أعلنت هيئة الإعلام المرئي والمسموع في المملكة تغريم المشهورتين، بسبب مخالفتهما ضوابط الظهور الإعلامي.

واستدعت الهيئة رهف القحطاني ومروج الرحيلي بعد نشرهما مقطع فيديو، تم اتهامهما بسببه بالإساءة، وفرضت غرامات بقيمة 400 ألف ريال سعودي (قرابة 107 آلاف دولار) مؤكدة دون تسميتهما أنهما ”خالفتا ضوابط المحتوى الإعلامي“، حسبما أوردت قناة ”الإخبارية“ الرسمية في حينها.

وبدوره، كشف عبدالله البرقاوي نائب رئيس تحرير صحيفة ”سبق“ السعودية، أن ”هذه العقوبة أصدرتها الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع وفق اختصاصها.. قد تكون هناك عقوبات لاحقة على هذه المخالفات“.