ياسمين عبد العزيز تهدد بمقاضاة شقيقها

هددت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز بمقاضاة شقيقها الفنان وائل عبد العزيز في حال الزج باسمها في أي حوارات أو مواضيع تطرح على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأصدرت ياسمين عبد العزيز بيانا رسميا من خلال أشرف عبد العزيز المحامي الخاص بها جاء فيه: ”يعلن ويحذر مكتب أشرف عبد العزيز محامي الفنانة ياسمين عبد العزيز أن شقيق الفنانة ينشر أحاديث وحوارات على مواقع التواصل الاجتماعي تخص الفنانة“.

وتابع البيان: ”لذلك فإننا نحذر بشدة من نشر أي أحاديث أو حوارات أو طرح أي مواضيع على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية والزج باسم الفنانة ياسمين عبد العزيز، وأنه سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حالة مخالفة ذلك“.

وكانت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز قد هاجمت شقيقها الفنان وائل عبد العزيز، مشيرة إلى أنه ”باعها وأخذ ثمنها سيارة مرسيدس“، بحسب تعبيرها.

ونشرت ياسمين عبد العزيز عبر خاصية ”استوري“ على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام تصريحات لشقيقها يقدم فيها الدعم لها بعد تداول شائعات طلاقها، وعلقت عليها قائلة: ”اتوكس انت ياللي بعت أختك وأخدت تمنها عربية مرسيدس“.

وتصدرت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز خلال الساعات الأخيرة محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب إلغائها متابعة زوجها الفنان أحمد العوضي من على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، ما أثار التكهنات حول انفصالهما.

وتفاجأ جمهور الفنانة المصرية بقيامها بإلغاء متابعة زوجها التي دائما ما تتغنى بحبه سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو بالبرامج التلفزيونية التي تظهر بها.

وكان العوضي رافق زوجته إلى سويسرا في رحلتها العلاجية، إذ أعلن عنها بطريقة غير مباشرة من خلال نشره لصورة تجمع بينه وبين صديق لبناني يعيش في سويسرا، شكره خلالها على حسن استضافته.

ومما عزز تكهنات الجمهور حول انفصال الثنائي المصري، هو منشور كتبته عبد العزيز عبر حسابها على إنستغرام تتحدث خلاله عن أن ”الشدائد ستعلمك أنه ليس لك إلا الله“، في إشارة ضمنية إلى تخلي الجميع عنها في شدتها، كما أنها لم تنف ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول انفصالها عن زوجها.

وعلى الجانب الآخر لم يقم العوضي بإلغاء متابعة ياسمين، ولم يحذف أي صور تجمع بينهما.

وكانت ياسمين عبدالعزيز أجرت عملية لاستئصال ورم ليفي في الرحم، وأصيبت بتلوث في الدم أثناء الجراحة، وتسببت بمضاعفات تلوث الدم ونقلها إلى العناية المركزة بمستشفى السلام الدولي، حيث دخلت في غيبوبة.

وفي الـ28 من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، نشرت الإعلامية المصرية منى الشاذلي فيديو عبر حسابها الشخصي على إنستغرام لأول ظهور إعلامي لمواطنتها الفنانة ياسمين عبدالعزيز عقب أزمتها الصحية.

وظهرت ياسمين عبدالعزيز في برومو الحلقة الذي نشرته منى الشاذلي، وهي تتحدث عن بعض تفاصيل أزمتها الصحية، باكية في بعض لقطات الفيديو، بعدما قالت إنها تلقت رسالة خلال تواجدها على سرير الشفاء مفادها أن ”قبرها يتم تجهيزه“، في دلالة على تأزم وضعها الصحي حينذاك.