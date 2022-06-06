أسرة الفنان عبدالرحمن أبو زهرة ترد على شائعات تدهور حالته الصحية

أعربت أسرة الفنان المصري عبدالرحمن أبو زهرة، عن استيائها من تداول شائعة تدهور حالته الصحية وامتناعه نهائيا عن تناول الطعام.

ونشر الموسيقار أحمد نجل عبدالرحمن أبو زهرة، عبر حسابه الشخصي على ”فيسبوك“ صورة من الأخبار المتداولة حول تدهور حالة والده الصحية، نافيا تلك الأنباء.

وقال إن ”الهدف من الشائعات هو البحث عن الترند وليس الاطمئنان على صحة والده“.

وانتقد كذلك ”تواصل بعض الصحفيين مع الأسرة وإلحاحهم في معرفة تطورات والده الصحية“، معتبرا أن ”هدفها في المقام الأول السبق والترند“.

كما أعرب أحمد أبو زهرة، عن انزعاج الأسرة من التواصل المتكرر والمتزايد معها في وقت وصفه بـ“الصعب والمضغوط“.

وذكر أن ”البعض لا يراعي الظروف الصعبة التي تعيشها الأسرة نتيجة مرض والده الفنان عبد الرحمن أبو زهرة“.

واختتم الابن تعليقه على الصورة المرفق بها الخبر الصحفي يشير إلى تدهور صحة والده على لسان أحد أفراد أسرته بالقول: “الخبر اللي تحت طبعا كلام فارغ ومفيش حد من أسرته قال الكلام ده نهائي وده مثال بسيط اللي قصدته في كلامي”.

وعانى الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، خلال الفترة الماضية، من وعكات صحية شديدة، رقد بسببها على سرير الشفاء أكثر من مرة.

ونقل للمستشفى لأول مرة في في 25 آذار/مارس الماضي، ورغم خروجه منه إلا أنه عاد إليه مرة أخرى مع تعرضه لعدد من الوعكات الصحية التي تسببت في دخوله إلى غرفة العناية المركزة 4 مرات خلال أقل من شهرين.

وكان الفنان المصري 88 عاما، خضع في 9 نيسان/أبريل الماضي، لعملية جراحية ناجحة في منطقة الحوض الأيمن، حيث كان يعاني من كسر في الحوض الأيمن بسبب سقوطه في حمام منزله في آذار/مارس الماضي.

ويعد أبو زهرة من أبرز وجوه الدراما والسينما والمسرح في مصر، إذ شارك في عشرات الأعمال التي لاقت صدى محببا لدى الجمهور.

يأتي ذلك في وقت طالب فيه إعلاميون بعلاج أبو زهرة، على نفقة الدولة، خاصة أنه قيمة فنية كبيرة وقدم لمصر وللفن الكثير.

كما أن الرئاسة المصرية اطمأنت عليه حينما أصيب بفيروس كورونا المستجد، وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالا به للاطمئنان عليه.