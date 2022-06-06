ياسمين عبدالعزيز تهاجم شقيقها: "بعتني وقبضت الثمن سيارة مرسيدس"

هاجمت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز شقيقها الفنان وائل عبدالعزيز، معتبرة أنه ”باعها وقبض ثمنها سيارة مرسيدس“.

ونشرت ياسمين عبدالعزيز عبر خاصية ”استوري“ على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، تصريحات لشقيقها يقدم فيها الدعم لها بعد تداول شائعات طلاقها، وعلقت عليها قائلة: ”اتوكس انت ياللي بعت أختك وأخدت تمنها عربية مرسيدس“.

وكانت الفنانة ياسمين عبدالعزيز تصدرت محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية؛ بسبب إلغائها متابعة زوجها الفنان أحمد العوضي من على موقع إنستغرام؛ ما أثار التكهنات حول انفصالهما.

وتفاجأ جمهور الفنانة المصرية بقيامها بإلغاء متابعة زوجها التي دائما ما تتغنى بحبه سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو بالبرامج التلفزيونية التي تظهر بها.

ومما عزز تكهنات الجمهور حول انفصال الثنائي المصري، هو منشور كتبته الفنانة ياسمين عبر حسابها على إنستغرام، تتحدث خلاله عن أن ”الشدائد ستعلمك أنه ليس لك إلا الله“، في إشارة ضمنية إلى تخلي الجميع عنها في شدتها، كما أنها لم تنف ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول انفصالها عن زوجها.

وعلى الجانب الآخر، لم يقم العوضي بإلغاء متابعة ياسمين، ولم يحذف أي صور تجمع بينهما.

وكانت ياسمين عبدالعزيز أجرت عملية لاستئصال ورم ليفي في الرحم، وأصيبت بتلوث في الدم أثناء الجراحة، وتسببت مضاعفات تلوث الدم في نقلها إلى العناية المركزة، حيث دخلت في غيبوبة.

وفي الـ28 من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، نشرت الإعلامية المصرية منى الشاذلي فيديو عبر حسابها الشخصي على ”إنستغرام“ لأول ظهور إعلامي لمواطنتها الفنانة ياسمين عبدالعزيز عقب أزمتها الصحية.

وظهرت ياسمين عبدالعزيز في برومو الحلقة الذي نشرته منى الشاذلي، وهي تتحدث عن بعض تفاصيل أزمتها الصحية، باكية في بعض لقطات الفيديو، بعدما قالت إنها تلقت رسالة خلال تواجدها على سرير الشفاء مفادها بأن ”قبرها يتم تجهيزه“، في دلالة على تأخر حالتها الصحية وتأزم وضعها الصحي حينذاك.

وروت الفنانة المصرية، بعض تفاصيل وضعها الصحي، قائلة إنها ”في إحدى المرات وهي على سرير الشفاء كانت لا تشعر بنفسها من شدة الألم وكانت شبه فاقدة للوعي، وفجأة نظرت حولها فرأت جزءا من جسدها بجوارها“.