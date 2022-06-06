إلغاء ياسمين عبد العزيز متابعة زوجها على "إنستغرام" تثير التكهنات

تصدرت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز خلال الساعات الأخيرة محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب إلغائها متابعة زوجها الفنان أحمد العوضي من على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، ما أثار التكهنات حول انفصالهما.

وتعرضت ياسمين عبد العزيز خلال الفترة الماضية لوعكة صحية أجرت على إثرها عملية جراحية بسويسرا، حيث كشفت عنها خلال صورة من داخل المستشفى وبيدها أنابيب المحاليل نشرتها عبر حسابها على إنستغرام.

وتفاجأ جمهور الفنانة المصرية بقيامها بإلغاء متابعة زوجها التي دائما ما تتغنى بحبه سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو بالبرامج التلفزيونية التي تظهر بها.

وكان العوضي رافق زوجته إلى سويسرا في رحلتها العلاجية، إذ أعلن عنها بطريقة غير مباشرة من خلال نشره لصورة تجمع بينه وبين صديق لبناني يعيش في سويسرا، شكره خلالها على حسن استضافته.

ومما عزز تكهنات الجمهور حول انفصال الثنائي المصري، هو منشور كتبته ”عبد العزيز“ عبر حسابها على إنستغرام تتحدث خلاله عن أن ”الشدائد ستعلمك أنه ليس لك إلا الله“، في إشارة ضمنية إلى تخلي الجميع عنها في شدتها، كما أنها لم تنف ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول انفصالها عن زوجها.

وعلى الجانب الآخر لم يقم العوضي بإلغاء متابعة ياسمين، ولم يحذف أي صور تجمع بينها.

وحاول مراسل ”إرم نيوز“ في مصر التواصل معهما أو أحدهما لكنهما لم يجيبا على اتصالاته.

وكانت ياسمين عبدالعزيز أجرت عملية لاستئصال ورم ليفي في الرحم، وأصيبت بتلوث في الدم أثناء الجراحة، وتسببت مضاعفات تلوث الدم في نقلها إلى العناية المركزة بمستشفى السلام الدولي، حيث دخلت في غيبوبة.

وفي الـ28 من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، نشرت الإعلامية المصرية منى الشاذلي فيديو عبر حسابها الشخصي على ”إنستغرام“ لأول ظهور إعلامي لمواطنتها الفنانة ياسمين عبدالعزيز عقب أزمتها الصحية.

وظهرت ياسمين عبدالعزيز في برومو الحلقة الذي نشرته منى الشاذلي، وهي تتحدث عن بعض تفاصيل أزمتها الصحية، باكية في بعض لقطات الفيديو، بعدما قالت إنها تلقت رسالة خلال تواجدها على سرير الشفاء مفادها أن ”قبرها يتم تجهيزه“، في دلالة على تأخر حالتها الصحية وتأزم وضعها الصحي حينذاك.

وأشارت الفنانة المصرية، كاشفة عن بعض تفاصيل وضعها الصحي، إلى أنها في إحدى المرات وهي على سرير الشفاء كانت لا تشعر بنفسها من شدة الآلام وكانت شبه فاقدة للوعي، وفجأة نظرت إلى نفسها فرأت جزءا من جسدها بجوارها.

وواصلت ياسمين عبدالعزيز حديثها وظهرت باكية وهي تقول ”كنت بموت.. بصيت جنبي لقيت معدتي برا.. بقيت بني آدمية تانية“، مواصلة البكاء.

وأوضحت أنه في هذه الأوقات ”الصعبة“ كان كل ما يشغلها أولادها وأنها ستتركهم، لافتة إلى أنها أوصت شقيقها الأكبر بالاعتناء بهم بعد موتها.

وأعربت عن عدم استيعابها اللحظة التي تجلس فيها أمام منى الشاذلي، وأنها أصبحت بصحة جيدة وتستطيع إجراء حوارات إعلامية بعدما كانت ”قريبة جدا من الموت“، بحسب تعبيرها.