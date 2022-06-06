رحيل ذكري: زواجي من محمد الشقنقيري استمر أكثر من عام

خرجت عارضة الأزياء المصرية رحيل ذكري في بث مباشر فجر الإثنين، عبر حسابها على “إنستغرام“، مؤكدة أنها تزوجت من الفنان المصري محمد الشقنقيري قبل أكثر من عام، لكنه ينكر الزواج.

وتبرأ محمد الشقنقيري من ”رحيل ذكري، مساء يوم الأحد، بعد إعلانها أنها انفصلت رسميًا عنه، مشيرًا إلى أنه لا يعرفها، ولم يلتقِ بها من قبل.

وظهرت رحيل ذكري في بث مباشر عبر إنستغرام وهي مصابة بكدمات في وجهها وقالت: ”تزوجت محمد الشقنقيري لمدة سنة وشهرين وسكنت معه في شقة بالمعادي، ولم يف بوعوده لي تماما، كما أنه لم يكن يصرف علي طول تلك المدة سوى ثلاثة أو أربعة آلاف جنيه“.

وأضافت: ”أنا أعلنت انفصالنا لأنه بينكر زواجنا من الأساس، وأنا مكنتش واحدة مشيت معاه يومين وخلاص، بتكلم دلوقتي مش عشان أشهر بيه ولكن عشان عندي أولاد ومحبش يسمعوا الكلام ده عن أمهم“.

وواصلت: ولما اتواجهت أنا وزوجته الأولى قولتلها معرفش حاجة عن الموضوع ده وهو صديق للعائلة عادي، وانكرت الموضوع وقولت إنه كان هناك على السوشيال ميديا وفيه ناس بتحاول تبتزه“.

وعن الكدمات التي في وجهها أوضحت أنها تعرضت لحادث، ولم تتعرض للاعتداء من الشقنقيري كما أشار البعض.

وأعلنت عارضة الأزياء رحيل ذكري، مساء يوم الأحد، انفصالها رسميًا عن الفنان الشقنقيري من خلال منشور كتبته عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“.

ونشرت عارضة الأزياء مجموعة من صور تجمع بينها وبين الفنان الشقنقيري، وعلّقت عليها قائلة: ”أُعلن انفصالي رسميًا عن محمد الشقنقيري، وختامها مسك مع شوية تحابيش كدا، وسيبوني في حالي بقى، كله ضرب ضرب مافيش شتيمة“.

وتقدم الفنان الشقنقيري ببلاغ إلى النائب العام المصري يتهم خلاله عارضة الأزياء رحيل ذكري بانتحال صفة زوجته والتشهير به، إضافة إلى شكوى تقدم بها لنقابة المهن التمثيلية، بحسب ما نقله موقع ”القاهرة 24“ المحلي عن مصدر مطلع.

وأوضح المصدر، الذي لم يكشف الموقع عن هويته، أن الفنان الشقنقيري تفاجأ بإعلان العارضة المصرية ذكري، وأنه لم يلتقِ بها من قبل، وأن هذه الصور التي نشرتها مزيفة.