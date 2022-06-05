مقرب من ياسمين عبد العزيز يكشف تفاصيل حالتها الصحية

كشف الصحفي المصري خالد الصواف الصديق المقرب من الفنانة ياسمين عبد العزيز تفاصيل الحالة الصحية لها بعد ظهورها داخل مستشفى.

وقال الصواف في تصريح لـ ”إرم نيوز“، إن ياسمين عبد العزيز سافرت الأسبوع الماضي إلى سويسرا، وقامت بإجراء عملية جراحية كاستكمال للعمليات التي أجرتها من قبل بسبب الأزمة الصحية التي تعرضت لها.

وأضاف الصواف أن ياسمين عبد العزيز عادت إلى مصر الأحد، بعد نجاح العملية التي أجرتها، على أن تقوم باستكمال كورس العلاج الذي أقره لها الطبيب السويسري المعالج، وستقوم بالمتابعة معه، مشيرا إلى أنه من الممكن أن تسافر مجددا إلى سويسرا للمتابعة مع الطبيب.

وفي أول تعليق لـ ياسمين عبد العزيز بعد إجراء العملية الجراحية، نشرت الفنانة المصرية عبر خاصية ”استوري“ على حسابها عبر ”إنستغرام“ منشورا قالت فيه: ”ستعلمك الشدائد دائما أنه ليس لك إلا الله“.

ونشرت ياسمين عبدالعزيز السبت، صورة لها من داخل المستشفى، وكتبت عليها ”أهم حاجة في الدنيا الصحة نعمة كبيرة“.

وكانت ياسمين عبدالعزيز أجرت عملية لاستئصال ورم ليفي في الرحم، وأصيبت بتلوث في الدم أثناء الجراحة، وتسببت مضاعفات تلوث الدم في نقلها إلى العناية المركزة بمستشفى السلام الدولي، حيث دخلت في غيبوبة.

وفي 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، نشرت الإعلامية المصرية منى الشاذلي فيديو عبر حسابها الشخصي على ”إنستغرام“ لأول ظهور إعلامي لمواطنتها الفنانة ياسمين عبدالعزيز عقب أزمتها الصحية.

وظهرت ياسمين عبدالعزيز في برومو الحلقة الذي نشرته منى الشاذلي، وهي تتحدث عن بعض تفاصيل أزمتها الصحية، باكية في بعض لقطات الفيديو، بعدما قالت إنها تلقت رسالة خلال تواجدها على سرير الشفاء مفادها أن ”قبرها يتم تجهيزه“، في دلالة على تتأزم وضعها الصحي حينها.

وكشفت الفنانة المصرية عن بعض تفاصيل وضعها الصحي،حيث أنها في إحدى المرات وهي على سرير الشفاء كانت لا تشعر بنفسها من شدة الألم وكانت شبه فاقدة للوعي، وفجأة نظرت إلى نفسها فرأت جزءا من جسدها بجوارها.

وواصلت ياسمين عبدالعزيز حديثها وظهرت باكية وهي تقول: ”كنت بموت.. بصيت جنبي لقيت معدتي برا.. بقيت بني آدمية تانية“، مواصلة البكاء.

وأوضحت أنه في هذه الأوقات ”الصعبة“ كان كل ما يشغلها أولادها وأنها ستتركهم، لافتة إلى أنها أوصت شقيقها الأكبر بالاعتناء بهم بعد موتها.