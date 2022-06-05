مروة راتب ترفض العفو عن جدة شهاب ملح إنستغرام

رفضت الفنانة السورية المقيمة في الإمارات مروة راتب العفو عن جدة مشهور مواقع التواصل الاجتماعي المعروف بـ“شهاب ملح إنستغرام“، بعد أن قامت بتقليدها بسخرية.

وكان ”شهاب ملح إنستغرام“ قد طلب السبت، من مروة راتب بالعفو عن جدته بعد تعرضها لوعكة صحية ونقلها إلى المستشفى.

وخرجت مروة راتب في فيديو عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت خلاله رفضها العفو عن جدة شهاب ملح إنستغرام، مشيرة إلى أنها لم تر فيديو استعطاف شهاب، لأن ”قلبها رقيق“ ولا تريد أن ”ترى شيئا فيحن قلبها وتعفو“.

وأضافت مروة راتب: ”ما أبغى أشوف شي وتاخدني العاطفة وأغير رأيي واسحب القضية واتنازل، لأن كل مرة تاخدني العاطفة اتنازل عن كل حد يغلط فيني فما آخد حقي“.

وأضافت مروة راتب“ما أبغي أتنازل، وما أبغي أغير رأيي غير لما توصل القضية للنيابة العامة، لأنها لما توصل النيابة العامة حتى لو انا اتنازلت وقتها الحق العام ما يسقط“.

وكانت مروة راتب قد أعلنت عن مقاضاة جدة شهاب ملح بسبب تقليدها في فيديو ساخر، موجهة لها ولحفيدها التهديد بالمقاضاة والشتائم.

ونشر شهاب صورة لجدته وهي على السرير داخل المستشفى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“، وخرج في فيديو متأثرا وطالب خلاله مروة راتب بأن ”تسكر على الموضوع“ بسبب مرض جدته.

وكان شهاب قد عمد إلى الظهور في مقطع فيديو بثه عبر حسابه في ”سناب شات“ قلد خلاله مروة راتب بوضع ”اسفنجات“ على جانبي فخذيه، وذلك في محاكاة لمظهرها، مرفقا صوتها على الفيديو، كما قام بتصوير جدته وهي تقوم بتقليدها بشكل ساخر وقد وضعت على جوانب فخذيها ”اسفنجات“ كذلك.

وخرجت مروة راتب في مقطع فيديو عبر حسابها في ”سناب شات“، وقد وجهت الشتائم لشهاب وجدته، مهددة إياه، ومتوعدة بمقاضاته وجدته وزجهما في السجن، على حد قولها.