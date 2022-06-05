زياد برجي يتعرض لحادث سير أثناء تصويره أغنية

تعرض الفنان اللبناني، زياد برجي، مساء يوم الأحد، لحادث سير أثناء تصويره إحدى أغانيه، ونقل إثر ذلك إلى المستشفى.

وكان ”برجي“، يقود سيارة من نوع ”باغي/Buggy“ في مشهد من مشاهد الفيديو كليب الجديد الذي يقوم بتصويره، قبل أن تتعرض السيارة لحادث انقلاب.

ونقل الفنان، بسيارة للصليب الأحمر على الفور إلى مستشفى جبل عامل في منطقة صور لتلقي العلاج، وفق ما أفاد موقع ”الفن“.

من جهته، ذكر موقع ”الجديد“ اللبناني أن زياد برجي خرج من المستشفى في وقت لاحق، بعد ”الاطمئنان على حالته الصحية وإجراء الفحوصات اللازمة“.

وتعد هذه المرة الثانية، التي يتعرض فيها الفنان برجي، لحادث أثناء تصوير عمل فني؛ ففي العام 2013، تعرض لحادث أثناء تصويره مشاهد من مسلسل ”حبيب ميرا“.

وجاءت إصابة زياد برجي، ذلك العام، خلال تصويره مشهدًا مع الممثلة رانيا عيسى، أثناء ملاحقتهما لسارق إذ يسقط الفنان أرضًا، ويتعرض لعدة جراح في جسده نقل على إثرها للعلاج.

وجرى إيقاف تصوير المسلسل آنذاك، في انتظار تعافي زياد برجي كليا، قبل معاودة شركة ”مروى غروب“ تصوير العمل، وتم ذلك بعدما استرد عافيته.

وكان الفنان زياد برجي، قد روى تفاصيل مثيرة حول بداياته في مسيرته الفنية خلال حوار أجراه مع برنامج ”حكايات لطيفة“، الذي يُعرض على قناة “ DMC“ المصرية.

وكشف الفنان اللبناني خلال البرنامج أنه من ”أسرة بسيطة وعمل في بداياته بمكب للنفايات“.

وقال إنه ”تربى ونشأ في جو أسري بسيط، وكانت أسرته مكونة من 10 أشخاص يعيشون في شقة غرفتين فقط، ولديه أشقاء 5 ذكور وفتاتان بجانب الأب والأم“.

وأضاف أنه ”حمل من هذا البيت البسيط أفكار وثقافة والده ونصائحه“، لافتًا إلى أنه ”عمل كثيرًا في صغره دون علم أهله، سوى والدته فقط والذي كان يعتبرها كاتمة لأسراره“.

وأوضح برجي أنه ”كان يعمل يومي السبت والأحد، وهي الإجازة الأسبوعية لديه، كونه طالب مدرسة، وكان لا يتعدى عمره في هذا الوقت 11 سنة“.

ومضى قائلًا: ”عملت في سن الطفولة صياد سمك، ثم بعد ذلك عملت في مكب للنفايات، وبعد دخول الجامعة كنت أعمل كاشيرًا (محاسبًا) في المطاعم“.