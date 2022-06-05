فرح يوسف تكشف سبب رفضها دخول زوجها الإسلام

كشفت نجمة ”أراب آيدول“، السورية فرح يوسف، عن سبب رفضها دخول زوجها الإسلام برغم كونها مسلمة، موضحة أنه ”ليس من الدين أن يتم ابتزاز شخص بمشاعره وحياته لدخول الدين“.

وتعرضت يوسف أمس السبت، لانتقادات لاذعة من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بعد مطالبتها بالزواج المدني في سوريا، كاشفة عن أنها مسلمة وزوجها مسيحي، وعلقت على الانتقادات التي وجهت لها قائلة، ”محبتي لكم جميعا.. بتمنى بيوم من الأيام تقدرو تفهموني صح.. ديننا دين عظیم ومستحيل إنو يبتز أي إنسان بمشاعره وحياته لدخول الدين“، وفق تعبيرها.

وأضافت: ”أنا رفضت دخول زوجي ديننا الإسلامي إذا كان بس لغرض الزواج مني ولنعيش سوا، بدي زوجي يتعلّم ويتثقف أكثر عننا وعن ديننا الكريم ولما هو يريد ويصير جاهز ومقتنع من قلب وعقل، وقتا أكيد رح كون مبسوطة وسعيدة وداعمة إلو بهالقرار“، مؤكدة أن ”ديننا الإسلامي دستور إنساني عظيم، ومابيصير نصدره أو نفهمه بهالشكل السطحي وغير اللائق“.

وشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، هجوما واسعا على الفنانة بسبب مطالبتها بالزواج المدني خلال لقاء تليفزيوني، مع الإعلامية رابعة الزيات، قائلة: ”أطالب بوجود زواج مدني بسوريا، حرام 2 يحبوا بعض، ويدخلوا بمشاكل بسبب فرق الدين“، موضحة أن ”زوجي عرض علي يغير ديانته وأنا رفضت، لأنه مش عدل هالشي، هو مسيحي وأنا مسلمة، نحن الاثنين بنكمل بعض، هذا لا يعني أننا مختلفون، نحن الاثنين بنعبد الله الواحد، فمش عدل لحتى يتزوجني أو أصير حلاله يتخلى عن دينه“.

وتداولت حسابات مهتمة بأخبار المشاهير عبر ”إنستغرام“، تصريحات فرح يوسف، ما عرضها لانتقادات واسعة من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق أحد النشطاء على تصريحات النجمة السورية قائلا، ”شرعا حراااام، ولا نقاش بهيك أمور، الحلال بين والحرام بين، وهكذا أمر ليس نقطة خلاف أو نقاش بيكفي استهتار“.

وكتبت أخرى: ”القرآن الكريم بين حكم زواج المسلمة من غير المسلم وبين حكم زواج المسلم من غير المسلمة، صح بنعبد رب واحد لكن نرجع لكتابه الكريم وبعدين قرري، ولو دخل الإسلام فهو احترام إلك ومن باب المحبة وانتي بتكوني سبب لدخوله الإسلام“، فيما قالت ناشطة ثانية: ”حتى أنت مش عارفة دينك شو حلال وشو حرام، زواجك رح يكون حرام إذا ضل زوجك مسيحي“.