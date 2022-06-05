منة جلال تكشف حقيقة دخول نجوى فؤاد في غيبوبة

كشفت الفنانة المصرية منة جلال حقيقة الأخبار المتداولة حول دخول مواطنتها الفنانة نجوى فؤاد في غيبوبة، موضحة أن ما تم تداوله عار تماما من الصح، واصفة إياه بشائعة ”سخيفة“.

وكانت وسائل إعلام محلية وصفحات مهتمة بأخبار الفنانين على مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت أنباء عن دخول الفنانة نجوى فؤاد في غيبوبة بعد تعرضها لوعكة صحية خلال الأيام الماضية.

ونشرت منة جلال منشورا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك“ قالت فيه: “ إشاعة سخيفة جدا إن أستاذة نجوى فؤاد في غيبوبة الكلام دة غلط والأخبار اللى نازلة مش مظبوطة“.

وكشفت منة جلال تفاصيل الوعكة الصحية التي تعرضت لها نجوى فؤاد قائلة: ”كل اللي حصل ان استاذة نجوى اكتشفت أن عندها عرق النساء وأثر على ظهرها والدكتور زود جرعة لها زيادة ليخفف الألم والمقصود من كلمة غيبوبة هي النوم عشان التعب رهيب“.

وطالبت الجمهور والصحفيين بتحري الدقة في أخبارهم قائلة: ”أرجو من سيادتكم بلاش أذى نفسي للناس الكبار في السن انتو مش عارفين بتعملو فيهم ايه بسبب الأخبار دي بجد أذى نفسي كفاية اللي ست فيه محدش بيكلمها ولا حد بيشغلها أرجوكم“.

وكانت نجوى فؤاد قد ظهرت في برنامج تليفزيوني تحدثت خلاله عن بدايتها الفنية كراقصة شعبية، وكيف استقبلت هذا الأمر آنذاك.

وقالت نجوى فؤاد: ”والله العظيم.. والله على ما أقول شهيد.. كان عمري 10 سنوات ورأيت نفسي في المنام أعمل راقصة“.

وأضافت ”رأيت نفسي في السماء ولابسة بدلة بيضاء فيها نجوم ألوان، كنت أرتدي بدلة رقص مثل بدل سامية جمال ونعيمة عاكف وكنت طايرة في الجو“.

وتابعت نجوى فؤاد ”كنت أتقاضى 150 قرشا في الفرح، ولا يوجد شيء في تاريخي يدعو للخجل فالجمهور يعلم عني كل شيء في حياتي”.

ولفتت إلى أنها تركت الإسكندرية واتجهت إلى القاهرة وعمرها 13 سنة للعمل تليفونست بأجر يصل إلى 5 جنيهات حينها في مكتب عرابي وكيل الفنانين المعروف في القاهرة في ذلك الوقت.

واختتمت نجوى فؤاد بأنها رفضت تقديم سيرتها الذاتية في عمل درامي، مؤكدة أن حياتها الشخصية خط أحمر، لأن هناك بعض الأحداث تريد الاحتفاظ بها دون تداولها في وسائل الإعلام المختلفة أو بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.