نبيلة عبيد تستعد لتقديم برنامج إذاعي

أعلنت الفنانة المصرية نبيلة عبيد عن تقديم برنامج إذاعي على إذاعة صوت القاهرة المصرية، تحكي خلاله عن ذكرياتها وأعمالها الفنية في الإذاعة والسينما والمسرح.

وقالت نبيلة عبيد خلال منشور كتبته عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“: “ اسمحولي أن أعلن عن خبر فني جديد هتكونوا انتوا أول ناس تعرفوه.. أنا وافقت على فكرة لطيفة جدا، لأول مرة في الإذاعة المصرية العريقة برنامج أسبوعي بعنوان (مع نبيلة عبيد) أتكلم فيه عن حاجات فنية كتيرة، وأحكي فيه ذكرياتي في الأفلام اللي قمت ببطولتها وغيرها من الأعمال الفنية سواء في الإذاعة أو التلفزيون أو المسرح وكمان ذكرياتي مع كبار النجوم والمهرجانات الفنية الدولية والعربية اللي حضرتها واتكرمت فيها وممكن مفاجآت كتير هتشاركوني فيها بالأسئلة والاستفسارات اللي حتجيلي منكم“.

وعن تفاصيل البرنامج أوضحت الفنانة المصرية: ”كل التفاصيل هتعرفوها قريب وقريب جدا، بس دلوقتي لازم أقولكم أن حيكون معايا في البرنامج الإعلامي محمد عبد العزيز محاورا والمخرج الدينامو الشاطر جدا محمد ترك والبرنامج سيذاع على إذاعة القاهرة الكبرى“.

وفي يونيو الماضي أثارت نبيلة عبيد جدلًا، وذلك بعد انتشار فيديو لها وهي ترقص في إحدى المناسبات أثناء زيارتها دبي.

والتقت نبيلة عبيد بالفنان المصري محمد رمضان خلال تواجدهما في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونشرت صورًا لها معه.

وعلّقت قائلة:“مع النجم الجميل محمد رمضان في دبي، لقاء فيه كثير من الاحترام و اللياقة، و الحاجات الجميلة، يارب الخير دائمًا للجميع.. محمد رمضان ممثل هايل يعجبني شغله، وأفكاره، وأُتابع دائمًا أعماله الفنية، وحشتوني“.

وظهر رمضان في الصور وهو يُقبّل يد نبيلة عبيد ويحتضنها، وعلّق عليها كاتبًا عبر حسابه على تطبيق إنستغرام ”أجمل صدفة مع نجمتي المفضلة“.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نبيلة عبيد مسلسل ”سكر زيادة“، الذي عُرض في رمضان 2020، وهو من بطولة: نادية الجندي، وسميحة أيوب، وهالة فاخر.