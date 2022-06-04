شهاب ملح إنستغرام يطالب مروة راتب بالعفو عن جدته

طالب مشهور مواقع التواصل الاجتماعي المعروف بـ“شهاب ملح إنستغرام“، الفنانة السورية المقيمة في الإمارات مروة راتب بأن تعفو عن جدته بسبب تعرضها لوعكة صحية نقلت على إثرها إلى المستشفى.

وكانت مروة راتب قد أعلنت عن مقاضاة جدة شهاب ملح بسبب تقليدها في فيديو ساخر، موجهة لها ولحفيدها العديد من السباب.

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ونشر شهاب صورة لجدته وهي على سرير المرض داخل المستشفى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“، وخرج في فيديو متأثرا وطالب خلاله مروة راتب بأن ”تسكر على الموضوع“ بسبب مرض جدته.

وكان شهاب قد عمد إلى الظهور في مقطع فيديو بثه عبر حسابه في ”سناب شات“ وتقليد مروة راتب بوضع ”اسفنجات“ على جانبي فخذيه، وذلك في محاكاة لمظهرها، مرفقا صوتها على الفيديو، كما قام بتصوير جدته وهي تقوم بتقليدها بشكل ساخر وقد وضعت على جوانب فخذيها ”اسفنجات“ كذلك.

وخرجت مروة راتب في مقطع فيديو عبر حسابها في ”سناب شات“، وقد وجهت الشتائم لشهاب ملح وجدته، مهددة إياه، ومتوعدة بمقاضاته وجدته وزجهما في السجن، على حد قولها.

وقالت مروة راتب: ”يلا الواحد متحمل نفسه عشان يتحمل قلة أدبكم، تحملنا قرفكم، تحملنا سخافتكم، أحقادكم، أمراضكم النفسية، عفن تربيتكم، بس خلاص لين متى قرفتوني بشي اسمه سوشال ميديا (..)“.

وتابعت: ”طاح سوقك شهاب، (..) يعني يع، ماعندي كلام يع، كيف ترضى على نفسك تلبس ملابس حريم وحركات وإيحاءات اللي تمثلك وتمثل تفكيرك الوسخ، زيرو رجولة؟ (..) مافيه رجولة أبدا ما بالك قاعد يلبس بنت أنت بصوب والرجولة قاعده تصيح بزاوية“.

وأضافت الفنانة السورية، مهاجمة جدة المشهور الإيراني: ”إذا عبالك قاعده تستخدم جدتك عمرها مليار سنة حرمة كبيرة مارح قول شي، قسم بالله أرفع قضية فيك ويدتك خلها (..) “.

وهددت مروة راتب، شهاب ملح إنستغرام، بمجموعة صور ومقاطع فيديو تعود له.