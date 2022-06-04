فرح يوسف تتعرض لانتقادات لاذعة بعد مطالبتها بالزواج المدني في سوريا

تعرضت نجمة أراب آيدول السورية فرح يوسف، لانتقادات لاذعة بعد مطالبتها بالزواج المدني في سوريا،

وقالت يوسف خلال لقاء أجرته مع الإعلامية رابعة الزيات ”أطالب بوجود زواج مدني بسوريا، حرام 2 يحبوا بعض، ويدخلوا بمشاكل بسبب فرق الدين“.

وبينت أن ”زوجي عرض علي يغير ديانته وأنا رفضت، لأنه مش عدل هالشي، هو مسيحي وأنا مسلمة، نحن الإثنين بنكمل بعض، هذا لا يعني أننا مختلفون، نحن الإثنين بنعبد الله الواحد، فمش عدل لحتى يتزوجني أو أصير حلاله يتخلى عن دينه“.

وتداولت حسابات مهتمة بأخبار المشاهير عبر موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“ تصريحات فرح يوسف، ما عرضها لانتقادات واسعة من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق أحد النشطاء على تصريحات النجمة السورية قائلا: ”شرعا حراااام، ولا نقاش بهيك أمور، الحلال بين والحرام بين، وهكذا أمر ليس نقطة خلاف أو نقاش بيكفي استهتار“.

وكتبت أخرى ”القرآن الكريم بين حكم زواج المسلمة من غير المسلم وبين حكم زواج المسلم من غير المسلمة، صح بنعبد رب واحد ولكن نرجع لكتابه الكريم وبعدين قرري، ولو دخل الإسلام فهو احترام إلك ومن باب المحبة وانتي بتكوني سبب لدخوله الإسلام“.

وعلقت إحدى الناشطات ”حتى أنت مش عارفة دينك شو حلال وشو حرام، زواجك رح يكون حرام إذا ضل زوجك مسيحي“.

وعادة ما تُثير النجمة فرح يوسف الجدل بملابسها الجريئة، التي تظهر بها عبر حساباتها على موقع التواصل الاجتماعي، مما يعرضها دائما للانتقادات من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة فرح يوسف، أغنية ”زي وردة“ التي طرحتها على طريقة الفيديو كليب مؤخرا عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وكتبها ولحنها محمد رفاعي والتوزيع الموسيقي والميكس والماستر مع أحمد إبراهيم، والفيديو كليب تحت إدارة وإشراف عادل سرحان.

وتقول كلمات الأغنية: ”قطفتك زي وردة وزرعتك جوا قلبي، لو يوم يجرحني شوكك أنا هتحمل وخبي لو ثانية بعدت عني هـ تفضل جوا مني.. الحب ده دنيا إحساس.. مش كلام يتقال.. الحب حبيبي أفعال مش بس بحبك وخلاص.. جوايَّا حنين للقاك بتخيل نفسي معاك.. بتعذب وأنا مش وياك في عيون القلب شايفاك“.