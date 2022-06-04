ياسمين عبدالعزيز تدخل المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية

دخلت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية، وذلك بعد فترة قليلة من تعافيها من وعكة صحية شديدة أجرت خلالها العديد من العمليات الجراحية.

ونشرت ياسمين عبدالعزيز صورة لها من داخل المستشفى عبر خاصية استوري على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“، وكتبت عليها ”أهم حاجة في الدنيا الصحة نعمة كبيرة“.

وكانت ياسمين عبدالعزيز أجرت عملية لاستئصال ورم ليفي في الرحم، وأصيبت بتلوث في الدم أثناء الجراحة، وتسببت مضاعفات تلوث الدم في نقلها إلى العناية المركزة بمستشفى السلام الدولي، حيث دخلت في غيبوبة.

وفي 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، نشرت الإعلامية المصرية منى الشاذلي فيديو عبر حسابها الشخصي على ”إنستغرام“ لأول ظهور إعلامي لمواطنتها الفنانة ياسمين عبدالعزيز عقب أزمتها الصحية.

وظهرت ياسمين عبدالعزيز في برومو الحلقة الذي نشرته منى الشاذلي، وهي تتحدث عن بعض تفاصيل أزمتها الصحية، باكية في بعض لقطات الفيديو، بعدما قالت إنها تلقت رسالة خلال تواجدها على سرير الشفاء مفادها أن ”قبرها يتم تجهيزه“، في دلالة على تأخر حالتها الصحية وتأزم وضعها الصحي حينها.

وأشارت الفنانة المصرية، كاشفة عن بعض تفاصيل وضعها الصحي، إلى أنها في إحدى المرات وهي على سرير الشفاء كانت لا تشعر بنفسها من شدة الآلام وكانت شبه فاقدة للوعي، وفجأة نظرت إلى نفسها فرأت جزءا من جسدها بجوارها.

وواصلت ياسمين عبدالعزيز حديثها وظهرت باكية وهي تقول: ”كنت بموت.. بصيت جنبي لقيت معدتي برا.. بقيت بني آدمية تانية“، مواصلة البكاء.

وأوضحت أنه في هذه الأوقات ”الصعبة“ كان كل ما يشغلها أولادها وأنها ستتركهم، لافتة إلى أنها أوصت شقيقها الأكبر بالاعتناء بهم بعد موتها.

وأعربت عن عدم استيعابها اللحظة التي تجلس فيها أمام منى الشاذلي، وأنها أصبحت بصحة جيدة وتستطيع إجراء حوارات إعلامية بعدما كانت ”قريبة جدا من الموت“، بحسب تعبيرها.

كما ظهرت مرة أخرى وهي تبكي معربة عن سعادتها بتعاطف الجمهور معها ودعواتهم لها، وقالت وهي تبكي: ”الناس كلها داعيتلي“، وأضافت: ”كنت بقول اني هبقى مرتاحة خلاص عند ربنا“.

وتعود بداية أزمة ياسمين عبد العزيز الصحية لشهر يوليو/ تموز الماضي، بعدما خضعت لإجراء عملية نسائية بسيطة، ولكن تدهورت حالتها الصحية نتيجة مضاعفات للعملية، ما زاد الأوضاع سوءا.