حكم قضائي ضد أحمد عز لصالح زينة

قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بإلزام الفنان أحمد عز بدفع 25 ألف جنيه ”قرابة 1350 دولارا“ كأجرة سكن، و3 آلاف جنيه ”قرابة 162 دولارا“، مقابل حضانة لطفليه من مواطنته الفنانة زينة.

وجاء حكم محكمة الأسرة بمدينة نصر، ضمن سلسلة من الإجراءات القضائية بين الفنان أحمد عز والفنانة زينة على مدار سنوات، منذ اكتشاف زواجهما سرًا، وإنجابها طفليها ”عز الدين“ و“زين الدين“، وإثباتها نسبهما لعز الذي كان ينكر أنهما ابناه.

وقدم فريق دفاع الفنانة زينة، حافظة مستندات لهيئة المحكمة، تضمنت طلاق عز لزينة في عام 2017، إلى جانب بعض المستندات التي تثبت ثراء أحمد عز، وأجره عن الأعمال الفنية التي يقوم بها.

وكانت محكمة مستأنف أسرة مدينة نصر، قضت برفض الاستئناف المقدم من الفنان أحمد عز على قرار محكمة أول درجة بإثبات نسب توأم الفنانة زينة له، وتأييد حكم أول درجة.

كما قضت المحكمة سابقًا، بإثبات نسب نجلي الفنانة زينة ”عز الدين وزين الدين“ إلى أبيهما المدعى عليه، أحمد عز الدين علي عزت، وألزمته بالمصروفات، وأتعاب المحاماة.

وقدم أحمد عز استئنافًا على الحكم، إلا أنه تم رفضه، ليسدل بذلك الستار على قضية النسب الشهيرة، التي شغلت الرأي العام طوال سنوات مضت.

وتضمنت إجراءت القضايا بينهما، إجراء تحليل البصمة الوراثية الـD.N.A، لإثبات النسب من عدمه، وهو ما يمكن اعتباره، بحسب خبراء قانونيين وقتها، تأكيدًا على صحة الدعوى لنسب الطفلين، ومن ثم إقامة الدعوى على سند صحيح من الواقع والشرع والقانون.

وحينذاك، شاركت زينة فرحتها مع الجمهور عبر صفحتها الرسمية على موقع ”إنستغرام“، قائلة: ”كله يقول مبروك الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله“.