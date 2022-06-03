ليوم واحد.. عرض مقتنيات الملياردير جيم إيرساي في نيويورك مجانًا

تُعرض، اليوم الجمعة، للجمهور مجموعة المقتنيات الخاصة من القطع التاريخية الأمريكية المملوكة للملياردير جيم إيرساي، وذلك ليوم واحد في نيويورك مجانًا، وفق ما أوردته، وكالة ”رويترز“.

وقال جيم إيرساي، الذي يملك فريق ”إنديانابوليس“ الذي يلعب في دوري كرة القدم الأمريكية: ”لا أريد مالًا.. هذه محاولتي لجعل العالم مكانًا أفضل.. كل ما في الأمر أنني أسمح للناس بأن يروها (المجموعة)، وأن يشاركوني بتأمل هذه الأشياء“.

وجمع إيرساي (62 عامًا) هذه المجموعة على مدى 25 عامًا، وتضم آلات عدد من عمالقة الموسيقى، ومخطوطات أدبية أمريكية، وأول إعلان شكر أمريكي في العام 1777.

ويركز العرض على الناس الأقوياء الذين غيروا العالم.

وأهم معروضات إيرساي، النسخة الأصلية المكتوبة على الآلة الكاتبة من رواية ”أون ذا رود – على الطريق“ للأديب جاك كيرواك، التي اشتراها إيرساي، في العام 2001، بمبلغ 2.43 مليون دولار.