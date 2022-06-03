أسرة أم كلثوم تقاضي شاعرًا مصريًا بتهمة الإساءة لـ "كوكب الشرق"

أعلنت جيهان الدسوقي حفيدة الفنانة المصرية الراحلة أم كلثوم عن مقاضاة الشاعر ناصر دويدار بسبب إساءته لـ ”كوكب الشرق“.

وقالت حفيدة أم كلثوم في بيان أصدرته، اليوم الجمعة، إنهم قرروا ”اتخاذ الإجراءات اللازمة وتقديم بلاغ رسمي ضد من أساء إلى كوكب الشرق، لأنه لم يسئ لها فقط، بل أساء لتاريخها الفني الكبير“، موكلة في ذلك المحامي ياسر قنطوش.

ومن جانبه قال المستشار القانوني ياسر قنطوش إن أسرة ”أم كلثوم“ تواصلت معه بالفعل، وسيبدأ، غدًا السبت، رفع دعوى قضائية ضد ”دويدار“ يتهمه فيها بخدش الأعراض والعرض بسمعة وتاريخ كوكب الشرق بشكل مسيء، مضيفًا أن العقوبة المقررة في هذا الأمر قد تصل إلى الحبس 3 سنوات.

وكان الكاتب والشاعر ناصر دويدار قد اتهم بالتعرض لـ“كوكب الشرق“ بالإهانة خلال ندوة بعنوان ”الأغنية المصرية وجدان أمة“، نظمتها لجنة التذوق الأدبي والفني في الاتحاد، وذلك بعدما وصفها بـ“الموالدية“، التي تعني تربية موالد.

وفي الندوة، التي عُقدت، في الـ22 من شهر أيار/مايو الماضي، قال الكاتب ناصر دويدار: ”يقال إن أم كلثوم تزوجت 11 مرة، ويقال إنها صاحبت 11 مرة، وإنها استغلت دور الشاعر الولهان الذي لعبه أحمد رامي، ولعبته على الشناكل، لأنه وقع في يد واحدة موالدية يعني تربية موالد!“.

وأضاف أن ”رامي كان عاشقًا عنده هطل عاطفي، وكان بيتكيف من البُونيات إللي بياخدها من أم كلثوم!، أم كلثوم كانت ست أنانية وشكلها ملخبط، وعبدالوهاب محمد أحب أن يكرر دور الشاعر الولهان مع لطيفة، والعلاقة بين أم كلثوم ورامي كانت علاقة ذئب بفريسته“.

وتابع الكاتب دويدار: ”يقال إن هناك شاعرًا اسمه علي مهدي أعطى أم كلثوم قصيدتين، وراح يشيع أن الست ستغني له، وقامت أم كلثوم بتفصيص القصيدتين ومنحتهما لشعراء كبار ليبنوا عليهما“.

ومن جانبها أصدرت نقابة المهن الموسيقية في مصر برئاسة الفنان هاني شاكر، أمس الخميس، بيانًا شديد اللهجة ردًا على ”الإساءة“ التي تعرضت لها أم كلثوم.

وجاء في بيان النقابة: ”نقابة المهن الموسيقية لكونها القلعة التي يحتمي ببرجها التراث الفني والثقافي من كل متطاول وعابث ومتآمر، فإنها تقف لهؤلاء بالمرصاد، وتدين كل محاولات النيل من تراثنا ورموزنا الفنية، مثل كوكب الشرق سيدة الغناء العربي أم كلثوم، التي كانت توحّد الأمة العربية في كل شهر على قلب رجل واحد، لسماع شدوها الذي يأسر القلوب والألباب“.

وأدانت النقابة ”أي تطاول على شعراء مصر الذين ترسخوا في وجدان المصريين والعرب جميعًا، وصاروا من علامات ثقافتها ونهضتها، ومنهم: الشاعر الفذ أحمد رامي، وأمير الشعراء أحمد شوقي، والشاعر أحمد شفيق كامل، والشاعر عبدالوهاب محمد، وغيرهم ممن تغنوا في حب مصر وأمجادها“.

وحذّرت ”كل صغير ومتجاوز ومموَّل من التطاول بحق رموز شكلت وجدان وتاريخ المصريين والعرب، وتؤكد على الشعبين المصري والعربي أن الهجمة الشرسة على الفن والثقافة المصرية ورموزها هو أمر ممنهج لتصغير دور الفن المصري، حتى يسهل غزو ماضينا وتراثنا لترسيخ ثقافة وفن لا يحملان سمات وأخلاقًا مصرية وعربية عريقة، تحيا مصر بثقافة، وفن، وحضارة، وقيم أخلاقية باقية، رغم كيد الكائدين وحقد الحاقدين“، بحسب تعبير البيان.