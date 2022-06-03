بعد تقليده لها.. شجار حاد وتبادل تهديدات بين مروة راتب وشهاب ملح إنستغرام

هاجمت الفنانة السورية المقيمة في الإمارات مروة راتب، مشهور مواقع التواصل الإيراني المعروف بـ“شهاب ملح إنستغرام“، وذلك عقب تقليده وجدته لها مجددا بشكل ساخر.

وكان ”شهاب ملح“ قد عمد إلى الظهور في مقطع فيديو بثه عبر حسابه في ”سناب شات“ وتقليد مروة راتب بوضع ”إسفنجات“ على جانبي فخذيه، وذلك في محاكاة لمظهرها، مرفقا صوتها على الفيديو، كما قام بتصوير جدته وهي تقوم بتقليدها بشكل ساخر وقد وضعت على جوانب فخذيها ”اسفنجات“ كذلك.

وخرجت مروة راتب في مقطع فيديو عبر حسابها في ”سناب شات“، وقد وجهت الشتائم لشهاب ملح وجدته، مهددة إياه، ومتوعدة بمقاضاته وجدته وزجهما في السجن، على حد قولها.

ووصفت ”راتب“ ما فعله ”شهاب ملح“ بأنه ”قلة أدب“: ”يلا الواحد متحمل نفسه عشان يتحمل قلة أدبكم، تحملنا قرفكم، تحملنا سخافتكم، أحقادكم، أمراضكم النفسية، عفن تربيتكم، بس خلاص لين متى قرفتوني بشي اسمه سوشال ميديا (..)“.

وتابعت: ”طاح سوقك شهاب، (..) يعني يع، ماعندي كلام يع، كيف ترضى على نفسك تلبس ملابس حريم وحركات وإيحاءات اللي تمثلك وتمثل تفكيرك الوسخ، زيرو رجولة؟ (..) مافيه رجولة أبدا ما بالك قاعد يلبس بنت أنت بصوب والرجولة قاعده تصيح بزاوية“.

وأضافت الفنانة السورية، مهاجمة جدة المشهور الإيراني: ”إذا عبالك قاعده تستخدم جدتك عمرها مليار سنة حرمة كبيرة مارح قول شي، قسم بالله أرفع قضية فيك ويدتك خلها تخيس بالسجن أنت ويدتك فوقك ثمانين سنة ماتستحي تسوي اللي قاعده تسويه تحترم سنها شوي.. شي العايلة غريبة هاذي (..) إذا عبالك هاي كوميديا هاي قلة أدب، (..) عبالك إذا بإيران ما أقدر اوصلك أبشر رايحة أسوي توكيل خاص بمحامي ويصلونك.. أحب أذكرك اسال عنا عدل إسال منو مروى راتب وشو تقدر تسوي عندي ستمية محامي (..) إذا أنت مو محصل أنت ويدتك حد يلمك، فيه قانون يلمكم“.

وقالت مروة راتب بحدة في معرض هجومها على المشهور الإيراني: ”إذا أنا ساكتة لإني محترمة وما أنزل لمستواكم القذر إذا طلعتلك ويهي الثاني لساني بعد ما تعرفه لخليك ياهل تصيح دم (..)“.

وهددت مروة راتب، المشهور الإيراني، بمجموعة صور ومقاطع فيديو تعود له، مؤكدة أنها ”ستجعله يحبي على الأرض“، وفق تعبيرها.

كما وصفته بـ“الزبالة“ قبل أن تختم حديثها بالقول ”الصواعق ما تضرب غير القمم وتمّون انتو عند ريولي“.

بدوره، نشر شهاب ملح عدة منشورات عبر حسابه في ”تويتر“ يتوعد بها مروة راتب بعد شتمها إياه، دون أن يحدد إن كان ينوي رفع قضية.

كما خرج في مقطع فيديو وهو يصرخ بشكل هستيري، بعد وصفها له بأنه ”عديم الرجولة“، ليعلق بالقول: ”ريال غصبن عليج وأرجل منج بعد فاهمة مب انا ويدتي، عندج صور وفيديوهات عني طلعي، يلا طلعي شو بتسوي طلعي“.

وهاجم شهاب ملح، الفنانة السورية، محذرا إياها من ذكر اسم جدته مرة أخرى، مؤكدا أن ”ظهوره بشكل أنثوي يعود لتربيته في بيئة كلها إناث، وليس لأنه عديم الرجولة كما يظن كثيرون“.

وما لبث المشهور الإيراني أن تراجع عن لهجته الحادة، ليعلن كذلك استعداده لتقديم اعتذار لمروة نيابة عنه وعن جدته، بشرط عدم ذكر اسم جدته مرة أخرى، كما شدد على أنه ”لن يقوم بتقليدها مجددا“.

وقال: ”(..) شنو تسبين ويدتي وتقولين زبالة ومادري وشو عشنو، ما تبين أقلدج خلص ما أقلدج، أعيد وأكرر انا رجال“.

وتابع شهاب بالقول: ”(..) أنا بالنيابة عن يدتي جاهز للاعتذار بعد بس ما أبي حد يجي صوب يدتي (..)“.

وعاود شهاب ملح الصراخ في مقطع فيديو آخر، وهو يشتم مروة راتب بالقول: ”إنتي الزبالة مب انا ويدتي“، دون أن يحدد إن كان سيتخذ بدوره أي إجراءات قانونية.

كما نشر مقاطع فيديو لجدته، وهي تهاجم مروة راتب كذلك، وتسخر من تهديداتها.