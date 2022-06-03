بعد تغريمها بسبب إعلان مخالف.. "الدكتورة يومي" تعتذر للسعوديين وتطلب "مسامحتها"

وجهت الفاشنيستا اللبنانية يمنى خوري المعروفة بالدكتورة يومي رسالة لجمهورها في السعودية، وذلك بعد تغريمها مبلغ 400 ألف ريال من قبل الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، إثر إعلان مخالف.

واكتفت الدكتورة يومي منذ فرض الغرامة عليها بنشر تعليقات متابعيها دون ظهورها، قبل أن تخرج عبر مقطع فيديو في سناب شات لتقدم اعتذارها للسعوديين.

وقالت الفاشينيستا اللبنانية إنها ”تلقت مخالفة بسبب إعلانها عن منتج ممنوع في السعودي“، مشددة على أنها ”لم تقصد تصوير المنتج وأنها تحرص دائما هي وفريقها القانوني على الإلمام بقوانين أي بلد تزورها، لكنها لم تكن تملك أي خلفية عن قوانين المملكة، خاصة مع اختلاف القوانين من دولة إلى دولة“.

وأضافت أنها ”حاولت التعرف على قوانين السعودية خلال زيارتها لكنها تأخرت في الإلمام بالتفاصيل“، مقرة خلال حديثها بخطئها.

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وتابعت الدكتورة يومي بالقول، وبدا عليها التأثر: ”أنا غلطت صح وأنا بتحمل مسؤولية غلطي بالعكس مني زعلانة إذا غلطت لازم تتحاسب هذا قانون الحياة هذا قانون الدولة قانون أي بلد إذا غلطت بتتحاسب وأنا هلق عبتحاسب، طبعا السعودية بلد قوانينها بتمشي عالكل من دون استثناء وهذا اللي بطمن تكون ببلد قوانينها بتمشي عالكل، بالعكس أنا عبتعلم وأنا تعلمت وأنا غلطت (..)“.

وشددت الفاشينيستا اللبنانية على أنها تهتم كثيرا بعملها، وهذه هي المرة الأولى التي تواجه فيها مشكلة، مبينة أنها ”لم تسئ لأحد طوال تواجدها في مواقع التواصل، ولم تكن على علم مطلقا بقوانين السعودية“.

وأعلنت الدكتورة يومي في المقطع الذي بثته اعتذارها من جمهورها السعودي عما بدر منها، مؤكدة ”حبها للسعودية ولشعبها“.

وعلقت متأثرة بما يشبه رسالة وداع: ”هي غيمة وبتروح بس حبكن لالي وثقتكن فيي وخوفكن عليي هذا مافي شي بغيرو أنا بعرف انا وياكن قطعنا كثير مطبات وكل مرة بشوف قدي حبكن ودعمكن لالي وأنا بتمنى من قلبي تسامحوني“.

وأشارت الفاشينيستا اللبنانية إلى أن هناك أشخاصا لا يحبونها، وقاموا باستغلال الموقف لمحاربتها أكثر عبر مواقع التواصل: ”فيه كثير ناس ما بتحبني مش حابة وجودي عالسوشال ميديا استغلت هذا الموقف واستغلت اللي صار معي وعبحاربوني بطريقة بشعة عالسوشال ميديا“.

وقالت إنها ”شخصية مسالمة بطبيعتها ولا تحب مواجهة المشاكل وتفضل التركيز في عملها“، مشددة على أن مبلغ الغرامة ليس مبلغا هيّنا بالنسبة لها، خاصة وأنها تعيل عائلة.

وتوقفت الدكتورة يومي بشكل مفاجئ خلال حديثها عبر حسابها في ”سناب شات“، ومن غير المعروف إن كان ذلك بسبب عدم قدرتها على المتابعة أم لحدوث خلل ما.

وسبق أن دافعت شقيقة الدكتورة يومي عنها، مؤكدة تغريم شقيقتها، نافية ما أشيع عن منعها من دخول السعودية.

وكانت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية قد أصدرت قرارا بتغريم ”الدكتورة يومي“، وحظرت التعامل معها والإعلان لديها لمخالفتها عددا من الأنظمة.

وأوضحت أن ”العقوبة شملت إضافة إلى الغرامة وحظر التعامل، إحالتها والمنشأة إلى لجنة النظر في مخالفة نظام التجارة الإلكترونية“.