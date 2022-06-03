بعد غياب سنوات.. حنان الترك تعلن عودتها للجمهور عبر “يوتيوب”‬

أعلنت الفنانة المصرية المعتزلة حنان الترك، اليوم الجمعة، عودتها من جديد للجمهور والأضواء من خلال تدشينها قناة على موقع “يوتيوب”، قالت إنها ستتواصل مع الجمهور للرد على أسئلتهم وغيرها من خلالها.

وظهرت الفنانة المصرية، في بث مباشر عبر صفحتها الرسيمة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، من داخل منزل تقيم فيه خارج مصر، وكشفت فيه تطورات حالتها الصحية، وكذلك أبدت استياءها من ظهور عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تنتحل شخصيتها، معلنة عودتها للجمهور من خلال بوابة “يوتيوب”.

قناة جديدة على يوتيوب

وحول محتوى القناة التي ستقدمه حنان الترك، كشفت أنه سيكون عبارة عن تواصل مباشر مع الجمهور من خلال خاصية “البث المباشر” للرد على كافة الاستفسارات، وكذلك المناقشات بعيدا عن الصفحات التي انتحلت شخصيتها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وتحدثت في السياسة والدين.

استياء من انتحال شخصيتها

وخلال الفيديو أبدت حنان الترك انزعاجها واستياءها من المنتحلين شخصيتها، معلنة تنصلها من كافة التصريحات والتدوينات والآراء التي نسبت إليها من حسابات وهمية خلال الفترة السابقة، وتحدثت في موضوعات دينية متعلقة في الفتوى، وكذلك بعض الآراء في القضايا السياسية.

وأشارت الفنانة المعتزلة، إلى أنها كانت خلال الفترة السابقة بعيدة كل البعد عن “السوشيال ميديا” ووسائل التواصل الاجتماعي، نافية علاقتها تماما بتلك التصريحات والتعليقات.

تنفي علاقتها بالفتاوى

وقالت حنان الترك، إن موضوع الفتوى له متخصصون، وإنها منذ أن ارتدت الحجاب العام 2007، وابتعدت عن التمثيل تعلمت العلوم الشرعية لـ“النجاة“ – بحسب وصفها – وليس لإصدار الفتاوى أو أن تكون داعية، معتبرة أن الداعية أمر كبير وليس لأي شخص أن يصدر الفتاوى أو أن يعمل داعية دينيا.

تنصل من الآراء السياسية المنسوبة إليها

وعن الآراء السياسية التي نسبت إليها، أكدت الفنانة المصرية المعتزلة، عدم علاقتها تماما بتلك الآراء، مشيرة إلى أنها “لا تفهم إطلاقا في السياسة، ولا تستطيع التحليل أو التعليق السياسي على أي قضية“.

تطورات حالتها الصحية

أما حول حالتها الصحية، كشفت حنان الترك أنها تعرضت لأزمة صحية شديدة خلال الفترة السابقة، ولكنها تعافت منها.

وخلال الفيديو، قدمت “الترك” الشكر لنقيب الفنانين في مصر الفنان أشرف زكي وزملائها في الوسط الفني؛ لاهتمامهم بصحتها والتواصل معها للاطمئنان عليها، وكذلك الجمهور الذي حرص على متابعة حالتها الصحية والاطمئنان عليها.

وكانت ”الترك“ قد أعلنت اعتزالها، في العام 2012، من خلال برنامج تلفزيوني يقدمه الإعلامي اللبناني نيشان، وأكدت مرارًا أن هذا القرار لا رجعة فيه، وليس محلًا للنقاش بتاتًا، وأنها لن تعود للتمثيل مجددًا.

وكان آخر عمل قدمته ”الترك“ هو المسلسل ”أخت تريز“ إنتاج، العام 2012.

وتنشط حنان الترك عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي وتشارك جمهورها بشكل مستمر صورها ومقاطعها المرفقة بعبارات إيجابية تشجع على الحياة، والتطور، وغيرها من الأمور التي تقود لتحسين الذات.